Стал мемориалом: ученые нашли место затопления британского крейсера времен Первой мировой войны

В октябре 1914 года, неподалеку от Шотландии затонул британский крейсер HMS Hawke, поврежденный торпедой с немецкой подводной лодки. Теперь ученые смогли установить место трагедии, которое считается военным захоронением.

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Недавняя находка у берегов Шотландии позволила установить местонахождение британского военного корабля, который затопили в Северном море более века назад. Это событие произошло в один из первых дней Первой мировой войны, пишет Live Science.

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Фото: Public Domain

Затонувший корабль, идентифицированный как HMS Hawke, был крейсером длиной почти 120 метров, который встретил свою судьбу 15 октября 1914 года. Корабль быстро затонул после попадания торпеды с немецкой подводной лодки, в результате чего погибло 524 члена экипажа.

Только около 70 моряков выжили, спасшись в спасательных шлюпках. Кевин Хит, исследователь из оркнейской группы Lost in Waters Deep, осветил эту трагедию, отметив, что это была ранняя стадия войны, когда британцы еще не знали о большом радиусе действия немецких подводных лодок.

Фото: Simon Kay/Lost in Waters Deep

HMS Hawke был одним из тех кораблей, которые имели задачу блокировать немецкий материк. Однако появление немецких подводных лодок позволило этим субмаринам обходить блокаду и совершать успешные атаки на корабли союзников.

HMS Hawke был потоплен U-9 под командованием Отто Веддигена, который уже сделал себе имя, потопив три других британских крейсера всего за несколько недель до этого, что привело к гибели более 1400 человек. Гибель этих кораблей вызвала возмущение общественности Британии и заставила Королевский флот переоценить угрозу, которую представляли немецкие подводные лодки.

Обломки HMS Hawke сейчас лежат на глубине около 110 метров под поверхностью, примерно в 112 километрах к востоку от Фрейзербурга на северо-востоке Шотландии. Точное место определили с помощью исторических записей, в частности бортового журнала немецкой подводной лодки, ответственной за затопление.

Это место считается военным захоронением и находится под защитой британского законодательства, что может привести к дальнейшим ограничениям на будущие попытки погружения.

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Эта находка не только служит мрачным напоминанием об опасностях, с которыми сталкиваются во время войны, но и демонстрирует важность сохранения таких мест для исторических и мемориальных целей. HMS Hawke, который сейчас покоится на морском дне, остается свидетельством жизней, потерянных в первые дни Первой мировой войны, и долговременного наследия морской войны.

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