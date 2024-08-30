Важнейшее открытие подводной археологии: ученые подняли уникальный артефакт с затонувшего корабля

Во время подводных раскопок, которые продолжаются с 2019 года, турецкие археологи обнаружили бронзовый кинжал возрастом 3 600 лет. Открытие произошло у побережья Анталии, где тысячи лет назад затонул торговый корабль.

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У побережья Анталии, Турция, археологи обнаружили древний артефакт времен минойской цивилизации. Во время подводных раскопок вблизи Кумлуджи исследователи нашли бронзовый кинжал с серебряными заклепками, которому, как полагают, около 3 600 лет, пишет Arkeonews.

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Раскопки состоялись с разрешения Министерства культуры и туризма Турции под надзором Дирекции музеев Анталии. Миссия под руководством доцента, доктора Хакана Ониза из Университета Акдениз сосредоточилась на затонувшем судне, найденном на глубине 50 метров в водах вблизи Кумлуки. Считается, что судно, перевозившее медные слитки, направлялось на Крит.

Фото: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Türkiy

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой поделился изображениями кинжала и затонувшего корабля в социальных сетях, подчеркнув важность находки. Он отметил, что это открытие может быть одним из важнейших в области подводной археологии не только в Турции, но и во всем мире. Он также отметил самоотверженную работу Университета Акдениз и Дирекции раскопок и исследований в обнаружении этого древнего артефакта.

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Археологические исследования на затонувшем корабле, проведенные в 2019 году, имели целью задокументировать место с минимальными раскопками, сосредоточившись на сборе детальной информации о затонувшем корабле. Для обеспечения точности использовали передовые технологии и современные методы.

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