Найважливіше відкриття підводної археології: вчені підняли унікальний артефакт із затонулого корабля

Під час підводних розкопок, які тривають з 2019 року, турецькі археологи виявили бронзовий кинджал віком 3 600 років. Відкриття відбулося біля узбережжя Анталії, де тисячі років тому затонув торговий корабель.

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Біля узбережжя Анталії, Туреччина, археологи виявили стародавній артефакт часів мінойської цивілізації. Під час підводних розкопок поблизу Кумлуджі дослідники знайшли бронзовий кинджал зі срібними заклепками, якому, як вважають, близько 3 600 років, пише Arkeonews.

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Розкопки відбулися з дозволу Міністерства культури та туризму Туреччини під наглядом Дирекції музеїв Анталії. Місія під керівництвом доцента, доктора Хакана Оніза з Університету Акденіз зосередилася на затонулому судні, знайденому на глибині 50 метрів у водах поблизу Кумлуки. Вважається, що судно, яке перевозило мідні злитки, прямувало на Крит.

Фото: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Türkiy

Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой поділився зображеннями кинджала і затонулого корабля в соціальних мережах, наголосивши на важливості знахідки. Він зазначив, що це відкриття може бути одним із найважливіших у галузі підводної археології не лише в Туреччині, але й у всьому світі. Він також відзначив самовіддану роботу Університету Акденіз та Дирекції розкопок і досліджень у виявленні цього стародавнього артефакту.

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Археологічні дослідження на затонулому кораблі, проведені у 2019 році, мали на меті задокументувати місце з мінімальними розкопками, зосередившись на зборі детальної інформації про затонулий корабель. Для забезпечення точності використали передові технології та сучасні методи.

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