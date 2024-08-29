Найдавніші зі знайдених: археологи знайшли унікальні печатки в першому місті-державі Анатолії

У древньому поселенні в Туреччині дослідники натрапили на стародавні печатки із зображеннями тварин. Ці артефакти є найстарішими зі знайдених у цьому місці і свідчать про древню історію Анатолії.

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Турецькі археологи виявили дві печатки із зображеннями тварин, вік яких оцінюється приблизно в 7000 років. Ці стародавні артефакти знайдені на кургані Арслантепе, визнаному ЮНЕСКО об'єктом Всесвітньої спадщини, розташованому у східній провінції Малатья, пише Arkeonews.

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Фото: AA

Арслантепе, курган висотою 30 метрів, розташований приблизно за 7 кілометрів на схід від Малатьї, містить шари залишків різних періодів, починаючи з 5000 року до н. е. і закінчуючи XI століттям. Знахідки в шарах, датованих 3000 роком до н. е., є одними з перших свідчень розвитку людства до складних соціальних структур і створення державності задовго до появи писемності та літератури.

Це місце слугувало великим адміністративним і комерційним центром, на що вказують палацові споруди та численні знайдені печатки, які датуються 3300-3000 роками до нашої ери. Крім того, найдавніше поселення Арслантепе, що походить з епохи енеоліту, відоме тим, що в ньому знайдені найдавніші відомі у світі мечі. Історичні джерела хетського періоду називають місто Малітією, що підтверджує його статус першого міста-держави в Анатолії.

Фото: AA

Керівник команди розкопок, італійський професор Франческа Балоссі Рестеллі, припускає, що печатки можуть датуватися навіть більш раннім часом, ніж вважалося спочатку. Порівнюючи мотиви цих печаток з тими, що були знайдені в інших регіонах, команда припустила, що артефакти можуть походити ще з 5000 року до нашої ери.

Рестеллі розповів про важливість цих печаток, зазначивши, що вони є найдавнішими з виявлених в Арслантепе. Однак вчений сподівається, що подальші розкопки виявлять ще більш давні печатки, оскільки курган має глибші шари, які ще належить дослідити.

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На сьогодні в Арслантепі виявлено понад 2000 печаток, які свідчать про активне використання цього місця щонайменше з шостого тисячоліття до нашої ери, яке тривало аж до пізнього римського періоду.

Раніше Фокус писав про майже 150 гробниць, які дослідники виявили в китайській провінції. Вони розкопали поховання різних династій, починаючи від древньої Хань і закінчуючи часами династії Цін.

А також ми розповідали про унікальні артефакти, які виявили в Англії. Вони стали доказом мирних стосунків між римлянами та місцевими жителями Флінтширу 2 000 років тому.