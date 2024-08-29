Древнейшие из найденных: археологи нашли уникальные печати в первом городе-государстве Анатолии

В древнем поселении в Турции исследователи наткнулись на древние печати с изображениями животных. Эти артефакты являются старейшими из найденных в этом месте и свидетельствуют о древней истории Анатолии.

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Турецкие археологи обнаружили две печати с изображениями животных, возраст которых оценивается примерно в 7000 лет. Эти древние артефакты найдены на кургане Арслантепе, признанном ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, расположенном в восточной провинции Малатья, пишет Arkeonews.

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Фото: АА

Арслантепе, курган высотой 30 метров, расположенный примерно в 7 километрах к востоку от Малатьи, содержит слои остатков различных периодов, начиная с 5000 года до н. э. и заканчивая XI веком. Находки в слоях, датированных 3000 годом до н. э., являются одними из первых свидетельств развития человечества до сложных социальных структур и создания государственности задолго до появления письменности и литературы.

Это место служило крупным административным и коммерческим центром, на что указывают дворцовые сооружения и многочисленные найденные печати, которые датируются 3300-3000 годами до нашей эры. Кроме того, древнейшее поселение Арслантепе, происходящее из эпохи энеолита, известно тем, что в нем найдены древнейшие известные в мире мечи. Исторические источники хеттского периода называют город Малитией, что подтверждает его статус первого города-государства в Анатолии.

Фото: АА

Руководитель команды раскопок, итальянский профессор Франческа Балосси Рестелли, предполагает, что печати могут датироваться даже более ранним временем, чем считалось изначально. Сравнивая мотивы этих печатей с теми, что были найдены в других регионах, команда предположила, что артефакты могут происходить еще с 5000 года до нашей эры.

Рестелли рассказал о важности этих печатей, отметив, что они являются древнейшими из обнаруженных в Арслантепе. Однако ученый надеется, что дальнейшие раскопки обнаружат еще более древние печати, поскольку курган имеет более глубокие слои, которые еще предстоит исследовать.

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На сегодня в Арслантепе обнаружено более 2000 печатей, свидетельствующих об активном использовании этого места по меньшей мере с шестого тысячелетия до нашей эры, которое продолжалось вплоть до позднего римского периода.

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