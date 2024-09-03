Секрет пещеры Дженовеса: археологи обнаружили древнее сооружение возрастом 6000 лет (фото)

В пещере Дженовеса на Майорке археологи обнаружили древний мост, построенный 6 000 лет назад. Это открытие доказывает теорию о том, что люди поселились в этом месте гораздо раньше, чем считали ученые.

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Исследовательская группа из Университета Южной Флориды (USF) под руководством профессора геологии исследовала древний подводный каменный мост в пещере Дженовеса, расположенной на Майорке, ключевом острове Балеарского архипелага. Это исследование предлагает новое понимание хронологии человеческой колонизации западного Средиземноморья, предполагая, что люди могли поселиться в этом регионе гораздо раньше, чем считалось ранее, пишет Arkeonews.

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Проанализировав 7,7-метровый подводный мост, исследователи обнаружили доказательства ранней человеческой деятельности в пещере Дженовеса. Мост, вместе с различными артефактами, указывает на уровень сложности действий ранних поселенцев, что означает, что они определили водные ресурсы пещеры и построили инфраструктуру для навигации по ней.

Пещера Дженовеса содержит проходы, которые сейчас находятся под водой из-за повышения уровня моря. Уникальные кальцитовые образования пещеры, которые образуются в периоды высокой воды, служат точными индикаторами исторических изменений уровня моря. Эти образования, вместе со светлой полосой на затопленном мосту, были ключевыми в датировке строительства моста.

Фото: M.À. Perelló

Предыдущие исследования предполагали присутствие человека в этом регионе еще 9 000 лет назад. Однако из-за несоответствий и плохой сохранности материалов, датированных радиоуглеродным методом, таких как кости и глиняная посуда, эти выводы встретили скептически.

Недавние исследования, которые использовали такие материалы, как древесный уголь, пепел и кости, указывают на то, что люди поселились на острове около 4 400 лет назад. Эта пересмотренная хронология совпадает с важными экологическими событиями, включая вымирание Myotragus balearicus, козлообразной антилопы, обитающей в этом регионе.

Дальнейший анализ минералов на мосту и высоты цветной полосы указывает на то, что мост построен почти 6 000 лет назад, что делает его более чем на 2 000 лет старше, чем считалось ранее. Эта находка сокращает временной разрыв между поселениями Восточного и Западного Средиземноморья.

Строительство моста, похоже, тесно связано с периодом быстрого повышения уровня моря в эпоху голоцена, примерно 6 000 лет назад, за которым последовала короткая стабилизация уровня моря. Этот период стабильности позволил образоваться фреатическим обрастаниям на спелеотемах (POS) внутри пещеры и развиться характерному "ванному кольцу" на мосту.

Мост, вероятно, начали строить в начале этого стабильного периода, когда возникла необходимость перехода через мелководное озеро внутри пещеры. Сооружение было завершено до того, как верхняя часть моста ушла под воду, около 5 600 лет назад.

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Доказательства указывают на строительство вымощенной камнем дорожки, ведущей к водному бассейну пещеры, и прочного моста, который обеспечивал доступ к другой сухой части пещеры, известной под названием Сала д'Энтрада (Sala d'Entrada).

Хотя точные причины строительства этих сооружений остаются неясными, глубина моста и соответствующая глубина POS и цветной отметки подтверждают идею раннего присутствия человека на острове, которая достигает 6 000 лет назад.

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