Принадлежал непростому человеку: в древнем городе Ассос нашли римский артефакт (фото)

Ассос — это древний город с длинной историей, который был основан еще в VII веке до н. э. Во время недавних раскопок археологи обнаружили римский артефакт, что датируется II-III веком нашей эры.

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В древнем городе Ассос, Турция, исследователи откопали перстень римской эпохи. Этот артефакт с изображением Афины, почитаемой богини древнего города, обнаружили в структуре Ксенодохион, здания общежития в руинах города, пишет Arkeonews.

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Ассос, расположенный в юго-западном регионе полуострова Бига, имеет богатую историю, восходящую к бронзовому веку. Город основали как греческую колонию переселенцы с острова Лесбос в VII веке до нашей эры.

Афина, одна из двенадцати олимпийских божеств и дочь Зевса, стала защитницей города. Когда-то он был жизненно важным региональным центром, а исторические тексты связывают его с древними городами Ассува и Педасос.

Фото: İHA

В течение почти четырех десятилетий турецкие археологи проводят исследования Ассоса. Нынешняя команда раскопок, которую возглавляет профессор Нуреттин Арслан с кафедры археологии Университета Чанаккале Онсекиз Март, состоит из двадцати экспертов. Проект осуществляется при главной финансовой поддержке Министерства культуры и туризма и İÇDAŞ.

Профессор Арслан объяснил важность недавней находки: "В этом году мы обнаружили ценный перстень в структуре Ксенодохион с изображением Афины. Такие камни были распространены в римский период, хотя их использовали и до, и после этой эпохи. Вероятно, он принадлежал выдающемуся лицу города и служил печатью, подобной современным подписям. По нашим оценкам, перстень датируется II-III веком нашей эры, что делает его историческим артефактом возрастом примерно 1 600-1 700 лет".

На протяжении своей истории Ассос переходил под правление разных империй. В VI веке до н. э. это было одно из западногреческих государств под контролем Лидии. После падения Лидии он перешел под власть персидского царя Кира II и стал частью Персидской империи. В V веке до н. э. город присоединился к Афинской конфедерации, а затем снова попал под власть персов, вплоть до прихода Александра Македонского в 334 году до н. э.

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После смерти Александра Ассос несколько раз переходил из рук в руки, прежде чем стал частью Пергамского королевства, которое позже поглотила Римская империя. Ассос процветал в течение первого и второго веков нашей эры, но постепенно приходил в упадок, в конце концов попав под власть Византии, сельджуков, франков и османов до 1330 года.

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