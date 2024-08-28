Средневековое оружие и античное украшение: польский поисковик наткнулся на древние артефакты (фото)

В Польше мужчина наткнулся на древние артефакты во время поиска с металлоискателем. Он обнаружил древнюю фибулу, датируемую примерно 550-400 гг. до н. э., и средневековое оружие.

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Вблизи села Снятиче на юго-востоке Польши мужчина с помощью металлоискателя откопал три важных артефакта. Среди них — старинная бронзовая фибула, которой, по оценкам, около 2 500 лет, пишет Arkeonews.

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Фото: Lublin Provincial Conservator of Monuments

Фибула, длиной 7 см с максимальной шириной лука 2,4 см, имеет два разных конца: один напоминает гриб, а другой — изогнутый листок. Примечательно, что верхняя поверхность банта украшена сложным орнаментом, а на конце есть ушко для застегивающейся иглы с выпуклым бугорком над ним. Как отметили исследователи, это лишь пятый артефакт такого типа, найденный в Польше.

Дальнейший анализ показал, что фибула связана с лужицкой культурой, а именно с последней фазой культуры, известной как Гальштат D (примерно 550-400 гг. до н. э.). Лужицкая культура, которая зародилась в позднем бронзовом веке, распространилась на большую часть современной Польши, а также на части Чехии, Словакии, восточной Германии и западной Украины в раннем железном веке.

Название "лужицкая" происходит от региона Лужица на востоке Германии и западе Польши, где первые захоронения "лужицкого типа" задокументировал немецкий археолог Рудольф Вирховый в XIX веке.

Фото: Lublin Provincial Conservator of Monuments

Эта культура характеризовалась патриархальными кланами, которые занимались земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством. Их навыки в литье бронзы и обработке железа были высокоразвитыми.

Веслав Коман, археолог из Замойского отделения Люблинского воеводского управления охраны памятников, выделил значение находки. Он отметил ее важность не только для сохранения, поскольку она может указывать на новый археологический памятник, возможно, кладбище лужицкой культуры, но и для исследовательских и познавательных целей.

По словам Комана, фибулы этого типа являются чрезвычайно редкими и, как правило, находят только в местах захоронений, связанных с лужицкой культурой. Сегодня в Польше обнаружено пять таких фибул, в частности три на лужицком кладбище в Кетрах (Опольское воеводство) и одна на Краковско-Плешувском могильнике (Малопольское воеводство).

Кроме фибулы, поисковик обнаружил средневековое оружие: кистень, датируемый 700 годами, и боевой топор, возраст которого оценивается в 500 лет. Кистень, раннесредневековое оружие, датируется XI-XIII веками. Артефакт, длиной примерно 7 см и толщиной 2,7 см, имеет округлый корпус с большим отверстием для крепления веревки или ремня. На его поверхности имеются видимые следы повреждений.

Железный боевой топор, датированный XIII-XV веками, имеет длину 15 см. Его лезвие, слегка изогнутое, достигает в ширину до 6,7 см, а обух имеет размеры 3 на 2,5 см. Специалисты оценили состояние топора как очень хорошее.

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Планируется, что место находки обследуют сотрудники Замойского отделения Воеводского управления охраны памятников. В ближайшее время артефакты будут переданы в Замойский музей для дальнейшего изучения и сохранения.

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