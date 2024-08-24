Нашел клад с металлоискателем: датский студент обнаружил ценные артефакты эпохи викингов

Неподалеку от древнего портового города Орхус студент раскопал клад серебряных украшений, которые датируются 800 годами н. э. Как считают ученые, один из найденных браслетов может иметь украинское происхождение.

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Студент-археолог раскопал клад серебряных украшений в поле вблизи Орхуса, Дания. С помощью металлоискателя мужчина нашел коллекцию старинных серебряных браслетов эпохи викингов, пишет Heritage Daily.

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Находка состоит из семи серебряных браслетов, каждый из которых датируется примерно 800 годом нашей эры. Этот период совпадает с основанием Орхуса, который начинался как портовое поселение, расположенное на пересечении важных морских путей в Датских проливах. Со временем Орхус превратился в крупный торговый центр, соединявший разные части мира викингов.

Детальный анализ браслетов показывает, что большинство из них были изготовлены ремесленниками из Южной Скандинавии. Однако, один витой браслет, вероятно, происходит с территории современной Украины, что указывает на широкую сеть торговли и культурного обмена.

Примечательно, что на трех браслетах есть рунический символ "X" — редкий знак, который, как считается, представляет концепцию щедрости или дарения. Подобные символические отметки найдены на других артефактах из Скандинавии и Британских островов, хотя они остаются редкими.

Точная причина захоронения клада в районе Ольстеда остается загадкой. Возможно, его спрятали, чтобы сохранить, или во время конфликта. Независимо от этого, находка демонстрирует роль Орхуса как центрального узла в мире викингов, со связями, достигающими Британских островов и Восточной Европы.

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Сокровище временно экспонируется в Музее Моесгаард, а впоследствии будет передано в Национальный музей для постоянной экспозиции, что позволит сохранить эту важную находку для будущих поколений.

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