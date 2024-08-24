Знайшов скарб із металошукачем: данський студент виявив цінні артефакти епохи вікінгів

Неподалік від стародавнього портового міста Орхус студент розкопав скарб срібних прикрас, які датуються 800 роками н. е. Як вважають вчені, один зі знайдених браслетів може мати українське походження.

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Студент-археолог розкопав скарб срібних прикрас в полі поблизу Орхуса, Данія. За допомогою металошукача чоловік знайшов колекцію старовинних срібних браслетів епохи вікінгів, пише Heritage Daily.

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Знахідка складається із семи срібних браслетів, кожен з яких датується приблизно 800 роком нашої ери. Цей період збігається із заснуванням Орхуса, який починався як портове поселення, розташоване на перетині важливих морських шляхів у Данських протоках. З часом Орхус перетворився на великий торговельний центр, що з'єднував різні частини світу вікінгів.

Детальний аналіз браслетів показує, що більшість із них були виготовлені ремісниками з Південної Скандинавії. Однак, один витий браслет, ймовірно, походить із території сучасної України, що вказує на широку мережу торгівлі та культурного обміну.

Прикметно, що на трьох браслетах є рунічний символ "X" — рідкісний знак, який, як вважається, представляє концепцію щедрості або дарування. Подібні символічні позначки знайдені на інших артефактах зі Скандинавії та Британських островів, хоча вони залишаються рідкісними.

Точна причина поховання скарбу в районі Ольстеда залишається загадкою. Можливо, його заховали, щоб зберегти, або під час конфлікту. Незалежно від цього, знахідка демонструє роль Орхуса як центрального вузла у світі вікінгів, зі зв'язками, що сягали аж до Британських островів і Східної Європи.

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Скарб тимчасово експонується в Музеї Моесгаард, а згодом буде переданий до Національного музею для постійної експозиції, що дозволить зберегти цю важливу знахідку для майбутніх поколінь.

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Також ми розповідали про унікальний скарб, знайдений у Німеччині. Його виявив житель невеличкого містечка на власному подвір'ї.