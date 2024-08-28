Влиятельнее Клеопатры: что на самом деле известно о величайшей правительнице Древнего Египта

Хатшепсут, жена Тутмоса II, пришла к власти после смерти своего мужа как регент пасынка, однако удерживала власть в течение 21 года. Хотя ее правление стало эпохой процветания и мира, после ее смерти Тутмос III пытался уничтожить все упоминания о мачехе.

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В Древнем Египте, где лидерство традиционно принадлежало мужчинам, одна необычайная женщина бросила вызов и заняла трон в XV веке до нашей эры. Эта женщина, Хатшепсут, правила 21 год и оставила после себя наследие, которое ставит ее в один ряд с величайшими фараонами Египта, пишет IFLScience.

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Однако после ее смерти делали все, чтобы стереть ее существование из истории. В течение 3 500 лет история Хатшепсут оставалась неизвестной, несмотря на ее значительное влияние на древний мир, превзошедшее даже влияние знаменитой Клеопатры.

Во время своего правления она руководила строительством многочисленных монументальных сооружений, в частности погребального комплекса Дейр эль-Бахри вблизи Долины царей, и провела Египет через период мира и процветания.

Осиристическая голова Хатшепсут из храма в Дейр эль-Бахри Фото: Википедия

Претензии Хатшепсут на трон сначала значительно не выделялись. Она была дочерью Тутмоса I и Ахмосе и стала царицей, выйдя замуж за своего сводного брата, Тутмоса II. После его смерти в 1479 году до н. э. она взяла на себя роль регента для своего малолетнего пасынка Тутмоса III, который был слишком молод, чтобы править самостоятельно.

Несмотря на ожидания, что она отойдет от дел, как только Тутмос III достигнет совершеннолетия, Хатшепсут решила провозгласить себя фараоном и удерживала власть вплоть до своей смерти в 1458 году до нашей эры. Чтобы укрепить позицию у власти, ее часто изображали как фараона-мужчину на статуях и фресках, с традиционными регалиями и бородой.

Успешное правление Хатшепсут отмечено ее умелым руководством, особенно экспедицией к земле Пунт у Красного моря. Этот поход принес огромные богатства, в частности золото, слоновую кость и экзотических животных, что еще больше укрепило власть фараона.

После ее смерти Тутмос III наконец взошел на трон и начал кампанию по стиранию памяти о ней, снося посвященные ей памятники и заменяя ее имя своим собственным. Несмотря на его усилия, достижения Хатшепсут не удалось полностью замолчать.

В 1822 году археологи вновь открыли имя Хатшепсут во время расшифровки иероглифов в Дейр эль-Бахри, что позволило им начать реконструкцию жизни этой могущественной женщины-фараона. В 1903 году известный египтолог Говард Картер нашел ее пустой саркофаг в Долине царей, и понадобилось еще почти столетие, чтобы идентифицировать ее мумию в соседней гробнице.

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За эти годы археологи раскопали остатки нескольких памятников с именем Хатшепсут, часто искаженным или переписанным именем фараона-мужа. В конце концов, попытки Тутмоса III уничтожить ее наследие лишь возвеличили историю восхождения Хатшепсут к власти, которая сегодня считается одним из самых неординарных эпизодов в истории Древнего Египта.

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