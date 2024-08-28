Середньовічна зброя й антична прикраса: польський пошуковець натрапив на древні артефакти (фото)

У Польщі чоловік натрапив на стародавні артефакти під час пошуку з металошукачем. Він виявив стародавню фібулу, що датується приблизно 550-400 рр. до н. е., та середньовічну зброю.

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Поблизу села Снятиче на південному сході Польщі чоловік за допомогою металошукача відкопав три важливих артефакти. Серед них — старовинна бронзова фібула, якій, за оцінками, близько 2 500 років, пише Arkeonews.

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Фото: Lublin Provincial Conservator of Monuments

Фібула, довжиною 7 см з максимальною шириною лука 2,4 см, має два різних кінці: один нагадує гриб, а інший — вигнутий листок. Примітно, що верхня поверхня банта прикрашена складним орнаментом, а на кінці є вушко для голки, що застібається, з опуклим горбком над ним. Як зазначили дослідники, це лише п'ятий артефакт такого типу, знайдений у Польщі.

Подальший аналіз показав, що фібула пов'язана з лужицькою культурою, а саме з останньою фазою культури, відомої як Гальштат D (приблизно 550-400 рр. до н. е.). Лужицька культура, яка зародилася в пізньому бронзовому віці, поширилася на більшу частину сучасної Польщі, а також на частини Чехії, Словаччини, східної Німеччини та західної України в ранньому залізному віці.

Назва "лужицька" походить від регіону Лужиця на сході Німеччини та заході Польщі, де перші поховання "лужицького типу" задокументував німецький археолог Рудольф Вірховий у XIX столітті.

Фото: Lublin Provincial Conservator of Monuments

Ця культура характеризувалася патріархальними кланами, які займалися землеробством, скотарством, полюванням і рибальством. Їхні навички у литті бронзи та обробці заліза були високорозвиненими.

Вєслав Коман, археолог із Замойського відділення Люблінського воєводського управління охорони пам'яток, виділив значення знахідки. Він відзначив її важливість не лише для збереження, оскільки вона може вказувати на нову археологічну пам'ятку, можливо, кладовище лужицької культури, але й для дослідницьких та пізнавальних цілей.

За словами Комана, фібули цього типу є надзвичайно рідкісними і, як правило, знаходять лише в місцях поховань, пов'язаних з лужицькою культурою. Сьогодні в Польщі виявлено п'ять таких фібул, зокрема три на лужицькому кладовищі в Кєтрах (Опольське воєводство) і одна на Краківсько-Плешувському могильнику (Малопольське воєводство).

Окрім фібули, пошуковець виявив середньовічну зброю: кистень, що датується 700 роками, та бойову сокиру, вік якої оцінюється у 500 років. Кистень, ранньосередньовічна зброя, датується XI-XIII століттями. Артефакт, довжиною приблизно 7 см і товщиною 2,7 см, має округлий корпус з великим отвором для кріплення мотузки або ременя. На його поверхні є видимі сліди пошкоджень.

Залізна бойова сокира, датована XIII-XV століттями, має довжину 15 см. Її лезо, злегка вигнуте, сягає в ширину до 6,7 см, а обух має розміри 3 на 2,5 см. Фахівці оцінили стан сокири як дуже добрий.

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Планується, що місце знахідки обстежать співробітники Замойського відділення Воєводського управління охорони пам'яток. Найближчим часом артефакти будуть передані до Замойського музею для подальшого вивчення та збереження.

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