Є домовленість із Польщею: Зеленський розповів, кого з тих, хто виїхав, можуть повернути в Україну

За словами українського президента, Києву поки що вдалося знайти спільну мову в цьому питанні лише з Варшавою, але робота з іншими сусідніми країнами, серед яких Молдова, Румунія та Угорщина, триває.

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В України є домовленість із Польщею щодо повернення українських громадян, які незаконно перетнули кордон, назад на Батьківщину. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

За його словами, Київ і Варшава продовжують співпрацю в питанні повернення в Україну тих людей, які незаконно перетнули кордон. Водночас, з іншими сусідами поки що не вдалося вирішити цю проблему. Йдеться про Румунію, Молдову, Угорщину тощо, проте глава держави пообіцяв, що робота триватиме й надалі.

На законодавчому рівні, продовжує президент України, є вже ухвалені рішення щодо незаконного перетину кордону громадянами.

"Через два тижні напрацюють свої рішення правоохоронні органи разом із прикордонниками. Що може бути, як із цим боротися — це виклики і велика проблема для нас. Маємо вірити, що буде результат за два тижні, принаймні на папері. Тоді будемо розуміти, як можна посилити і контроль, і відповідальність", — заявив Володимир Зеленський.

Глава держави під час виступу окремо заявив, що він виступає за повернення людей з інших країн, однак без примусу. Йдеться як про доросле населення, так і дітей. Для цього необхідно створити всі умови для того, щоб вони захотіли це зробити. Потрібен постійний діалог і комунікація.

Додатковою проблемою є те, що людям за кордоном можуть змінювати мислення стосовно того, хто є ворогом у розпочатій Росією війні.

"Більшість усе розуміють, глибоко читають, розуміють цю інформацію. Вони сильно на боці України, але є люди, які змінюють до цього підхід. З ними потрібно працювати щодня", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 червня повідомлялося, що Володимир Зеленський закликав біженців повертатися додому, адже потрібно відновлювати країну. За його словами, ніхто не може змусити повернутися в Україну громадян, які виїхали від війни за кордон. Водночас ті, вважає він, хто бажають допомогти своїй батьківщині, могли б долучатися до відновлення.

21 серпня в ГУР заявили, що РФ готує нові інформаційні операції в Європі, щоб українці не поверталися додому. За словами представника української розвідки Вадима Скібіцького, в Італії росіяни вже розпочали одну з таких спецоперацій, під час якої використовують так званих "журналістів" з тимчасово окупованих українських територій.