Есть договоренность с Польшей: Зеленский рассказал, кого из выехавших могут вернуть в Украину

По словам украинского президента, Киеву пока что удалось найти общий язык в этом вопросе лишь с Варшавой, но работа с другими соседними странами, среди которых Молдова, Румыния и Венгрия, продолжается.

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У Украины есть договоренность с Польшей касаемо возвращения украинских граждан, которые незаконно пересекли границу, обратно на родину. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 2024. Независимость".

По его словам, Киев и Варшава продолжает сотрудничество в вопросе возвращения в Украину тех людей, которые незаконно пересекли границу. В то же время, с другими соседями пока что не удалось решить эту проблему. Речь идет про Румынию, Молдову, Венгрию и так далее, однако глава государства пообещал, что работа будет продолжаться.

На законодательном уровне, продолжает президент Украины, есть уже принятые решения касаемо незаконного пересечения границы гражданами.

"Через две недели наработают свои решения правоохранительные органы вместе с пограничниками. Что может быть, как с этим бороться – это вызовы и большая проблема для нас. Должны верить, что будет результат за две недели, по крайней мере на бумаге. Тогда будем понимать, как можно усилить и контроль, и ответственность", — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства в ходе выступления отдельно заявил, что он выступает за возвращение людей из других стран, однако без принуждения. Речь идет как про взрослое население, так и детей. Для этого необходимо создать все условия для того, чтобы они захотели это сделать. Нужен постоянный диалог и коммуникация.

Дополнительной проблемой является то, что людям за границей могут менять мышление касаемо того, кто является врагом в начатой Россией войне.

"Большинство все понимают, глубоко читают, понимают эту информацию. Они сильно на стороне Украины, но есть люди, которые меняют к этому подход. С ними нужно работать ежедневно", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 11 июня сообщалось, что Владимир Зеленский призвал беженцев возвращаться домой, ведь нужно восстанавливать страну. По его словам, никто не может заставить вернуться в Украину граждан, которые выехали от войны за границу. В то же время те, считает он, кто желают помочь своей родине, могли бы участвовать в восстановлении.

21 августа в ГУР заявили, что РФ готовит новые информационные операции в Европе, чтобы украинцы не возвращались домой. По словам представителя украинской разведки Вадима Скибицкого, в Италии россияне уже начали одну из таких спецопераций, во время которой используют так называемых "журналистов" с временно оккупированных украинских территорий.