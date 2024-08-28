"Я нічого не боюся": чоловік оголосив себе безсмертним і "відбив" три кулі (фото)

Чоловік на ім'я Так розповів співробітникам поліції про те, як тричі вистрілив у спину свого знайомого, з яким він ворогує протягом 7 років.

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У Таїланді 40-річний чоловік на ім'я Сомчай із провінції Бурірам оголосив себе безсмертним і заявив, що "відбив" три постріли з пістолета давнього ворога. Про це пише The Thaiger.

Чоловік прийшов до поліцейської дільниці 19 серпня і повідомив, що його давній ворог, 44-річний Так, тричі вистрілив йому в спину. Слідчі викликали підозрюваного на допит, і він зізнався, що дійсно стріляв у Сомчая, а також вказав місце, де сховав пістолет. Так розповів, що заявник сам підійшов до нього під час риболовлі, звинуватив у крадіжці та почав провокувати конфлікт. Ба більше, він нібито зажадав, щоб противник вистрілив у нього з пістолета.

"Я нічого не боюся, я безсмертний!" — говорив тоді чоловік.

Потім Сомчай пішов прямо на Така, маючи намір напасти. У відповідь той вихопив пістолет, тричі вистрілив у суперника і втік. Тепер Так упевнений, що Сомчай справді безсмертний, оскільки не тільки вижив, а й не зазнав серйозних травм: кулі лише злегка подряпали йому шкіру.

Чоловік вірить, що його врятував священний амулет з ікла кабана Фото: Daily News

Сомчай в інтерв'ю місцевим ЗМІ розповів, що ворожнеча з Таком триває вже сім років, і цього разу йому просто пощастило. Він також підкреслив, що ніколи не заявляв про свою безсмертність. Він вірить, що його врятував священний амулет з ікла кабана, який він носить уже понад 10 років.

У результаті Така звинуватили в замаху на вбивство. Йому загрожує тюремне ув'язнення на строк до 20 років.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція затримала злодія, який присів почитати книжку. Новина про невдале пограбування привернула увагу автора книги, який повідомив, що хотів би відправити чоловікові примірник, щоб той зміг дочитати його до кінця.

Також стало відомо, що пілот під час польоту зізнався, що не має дозволу на посадку. Нещодавно рейс авіакомпанії Alaska Airlines було відхилено від запланованого пункту призначення через шокуюче зізнання одного з членів екіпажу. Він зробив несподіване оголошення по системі оповіщення.