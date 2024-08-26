"Просто фантастика": поліція затримала злодія, який присів почитати книжку

Новина про невдале пограбування привернула увагу автора книжки, який повідомив, що хотів би надіслати чоловікові примірник, щоб той зміг дочитати його до кінця.

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У Римі (Італія) співробітники поліції спіймали потенційного грабіжника, який під час крадіжки зупинився, щоб почитати книгу з грецької міфології. Про це пише BBC News.

38-річний злодій проник у квартиру через балкон, але відволікся від своєї мети, взявши до рук книжку про "Іліаду" Гомера, що лежала на тумбочці біля ліжка. 71-річний власник квартири прокинувся і зіткнувся з імовірним грабіжником, який був захоплений читанням книги.

Заскочений зненацька, ймовірний злодій спробував швидко втекти, втікши через той самий балкон, але незабаром був заарештований. Він сказав поліції, що піднявся в будівлю, щоб відвідати знайомого.

"Я думав, що опинився в пансіоні, побачив книгу і почав її читати", — сказав він.

Ілюстративне фото Фото: Depositphotos

Новина про невдале пограбування привернула увагу автора книжки "Боги о шостій: "Іліада" за годину аперитиву" Джованні Нуччі, який повідомив місцевим ЗМІ, що хотів би надіслати чоловікові примірник, щоб той зміг "дочитати" його. Його робота пояснює "Іліаду" з точки зору богів. Містер Нуччі сказав, що його улюбленим божеством був Гермес, бог злодіїв.

"Просто фантастика. Я б хотів знайти людину, спійману на місці злочину, і віддати їй книжку, тому що вона буде заарештована на півдорозі до її прочитання. Я б хотів, щоб він зміг дочитати її до кінця. Це сюрреалістична історія, але водночас сповнена людяності", — зазначив він.

Повідомляють, що у злодія була сумка з дорогим одягом, імовірно вкрадена з іншого будинку раніше того ж вечора.

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