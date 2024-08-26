"Просто фантастика": полиция задержала вора, который присел почитать книжку

Новость о неудавшемся ограблении привлекла внимание автора книги, который сообщил, что хотел бы отправить мужчине экземпляр, чтобы тот смог дочитать его до конца.

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В Риме (Италия) сотрудники полиции поймали потенциального грабителя, который во время кражи остановился, чтобы почитать книгу по греческой мифологии. Об этом пишет BBC News.

38-летний вор проник в квартиру через балкон, но отвлекся от своей цели, взяв в руки книгу об "Илиаде" Гомера, лежавшую на прикроватной тумбочке. 71-летний владелец квартиры проснулся и столкнулся с предполагаемым грабителем, который был поглощен чтением книги.

Застигнутый врасплох, предполагаемый вор попытался быстро скрыться, сбежав через тот же балкон, но вскоре был арестован. Он сказал полиции, что поднялся в здание, чтобы навестить знакомого.

"Я думал, что оказался в пансионе, увидел книгу и начал ее читать", — сказал он.

Иллюстративное фото Фото: Depositphotos

Новость о неудавшемся ограблении привлекла внимание автора книги "Боги в шесть: "Илиада" в час аперитива" Джованни Нуччи, который сообщил местным СМИ, что хотел бы отправить мужчине экземпляр, чтобы тот смог "дочитать" его. Его работа объясняет "Илиаду" с точки зрения богов. Мистер Нуччи сказал, что его любимым божеством был Гермес, бог воров.

"Просто фантастика. Я бы хотел найти человека, пойманного с поличным, и отдать ему книгу, потому что он будет арестован на полпути к ее прочтению. Я бы хотел, чтобы он смог дочитать ее до конца. Это сюрреалистическая история, но в то же время полная человечности", — отметил он.

Сообщается, что у вора была сумка с дорогой одеждой, предположительно украденная из другого дома ранее тем же вечером.

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