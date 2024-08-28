"Я ничего не боюсь": мужчина объявил себя бессмертным и "отразил" три пули (фото)

Мужчина по имени Так рассказал сотрудникам полиции о том, как трижды выстрелил в спину своего знакомого, с которым он враждует на протяжении 7 лет.

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В Таиланде 40-летний мужчина по имени Сомчай из провинции Бурирам объявил себя бессмертным и заявил, что "отразил" три выстрела из пистолета давнего врага. Об этом пишет The Thaiger.

Мужчина пришел в полицейский участок 19 августа и сообщил, что его давний враг, 44-летний Так, трижды выстрелил ему в спину. Следователи вызвали подозреваемого на допрос, и он признался, что действительно стрелял в Сомчая, а также указал место, где спрятал пистолет. Так рассказал, что заявитель сам подошел к нему во время рыбалки, обвинил в краже и начал провоцировать конфликт. Более того, он якобы потребовал, чтобы противник выстрелил в него из пистолета.

"Я ничего не боюсь, я бессмертный!" — говорил тогда мужчина.

Затем Сомчай пошел прямо на Така, намереваясь напасть. В ответ тот выхватил пистолет, трижды выстрелил в соперника и убежал. Теперь Так уверен, что Сомчай действительно бессмертен, поскольку не только выжил, но и не получил серьезных травм: пули лишь слегка поцарапали ему кожу.

Мужчина верит, что его спас священный амулет из клыка кабана Фото: Daily News

Сомчай в интервью местным СМИ рассказал, что вражда с Таком продолжается уже семь лет, и в этот раз ему просто повезло. Он также подчеркнул, что никогда не заявлял о своей бессмертности. Он верит, что его спас священный амулет из клыка кабана, который он носит уже более 10 лет.

В результате Така обвинили в покушении на убийство. Ему грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

Ранее Фокус сообщал, что полиция задержала вора, который присел почитать книжку. Новость о неудавшемся ограблении привлекла внимание автора книги, который сообщил, что хотел бы отправить мужчине экземпляр, чтобы тот смог дочитать его до конца.

Также стало известно, что пилот во время полета признался, что не имеет разрешения на посадку. Недавно рейс авиакомпании Alaska Airlines был отклонен от запланированного пункта назначения из-за шокирующего признания одного из членов экипажа. Он сделал неожиданное объявление по системе оповещения.