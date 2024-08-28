Польща готова передати Україні свої МіГ-29, але є умова, — міністр оборони Косіняк-Камиш

У контексті можливості передачі Україні польських МіГ-29 Косіняк-Камиш зазначив, що такі рішення можуть бути ухвалені лише після посилення ВПС Польщі новими літаками.

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Польща дала Україні все, що могла, але не може нехтувати власною безпекою. Варшава готова дати Києву свої літаки Міг-29, коли отримає замовлені у США винищувачі F-35. Про це сказав віцепрем’єр-міністр та голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передають Wiadomosci.

Так міністр зауважив, що президент України Володимир Зеленський звернувся до Польщі і прямо сказав, що йому потрібні її МіГи і визнав, що розуміє президента України, але підкреслив, що Польща ухвалює рішення через призму своєї безпеки.

Косіняк-Камиш пояснив, що Польща дала Україні все, що могла.

"Польський уряд, як наш, так і уряд наших попередників, дав Україні багатомільярдні пожертви озброєння. Але безпека польської держави завжди є для мене найвищим імперативом, і всі рішення, які ми ухвалюємо в цьому питанні, ухвалюються через призму безпеки польської держави, – додав він.

За словами віцепрем'єр-міністра, Польща повинна зберегти свою обороноздатність, що є абсолютним пріоритетом.

"Я знаю, що Україна потребує багатьох видів зброї, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава має зберегти свої можливості. І це є пріоритетом для мене як міністра оборони, – сказав Косіняк-Камиш.

У контексті можливості передачі Україні польських МіГ-29 Косіняк-Камиш зазначив, що такі рішення можуть бути ухвалені лише після посилення ВПС Польщі новими літаками, зокрема, коли Польща отримає замовлені у США винищувачі F-35, перші з яких мають передати польській армії найближчим часом. Однак перші F-35 мають бути поставлені в країну не раніше 2026 року, а до цього планується навчання польських пілотів цих машин у США.

"Лише після отримання нових літаків можна буде по-іншому утилізувати старі літаки, наприклад МіГі-29, які зараз ще експлуатуються, в тому числі для місій з охорони повітряного простору Польщі. Тоді ми будемо ухвалювати рішення. Сьогодні ми пожертвували Україні все, що могли пожертвувати", — додав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, що раніше у МЗС РФ заявляли, що Москва жорстко відповість, якщо Польща намагатиметься збивати російські ракети, якими ЗС РФ атакують Україну.