Варшаві не потрібна згода НАТО, щоб збивати російські цілі над Україною, — ексміністр оборони Польщі

Збиття ракет може бути індивідуальним рішенням Польщі. Утім, інші країни організації не мають категорично протестувати проти такого рішення.

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Рішення щодо збиття повітряних цілей, випущених російською армією над територією України, може ухвалюватися лише кількома країнами НАТО, без залучення усього Північноатлантичного альянсу. Про це "Укрінформу" заявив колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич.

За словами військового експерта, порушення російським об'єктом повітряного простору Республіки Польща актуалізує тему можливого збиття російських повітряних цілей над Україною системами протиповітряної оборони сусідньої країни.

"До цього треба повернутися і не треба ховати голову у пісок", — зазначив ексміністр національної оборони Польщі, цілком допускаючи, що подібні інциденти можуть неодноразово траплятися у майбутньому.

Він зауважив, що ухвалення цього рішення мусить навіть не відбуватися на рівні усього НАТО. Для цього, підкреслив ексміністр, цілком вистачить однієї чи декількох країн організації.

Утім, з огляду на потребу певної солідарності і одностайності все ж таки ухвалення цього рішення повинно відбуватися без відвертих протестів інших країн-членів.

"Збиття ракет цілком може бути індивідуальним рішенням Польщі, наприклад, у співпраці із США, Великою Британією чи якоюсь іншою країною", — зауважив Януш Онишкевич, додавши, що це рішення не повинно стати несподіванкою для інших країни Альянсу.

Нагадаємо, 26 серпня під час атаки на Україну російський безпілотник залетів на територію Польщі з боку Львівської області та зник із радарів після того, як пролетів на 25 км углиб країни. Стверджується, що збити БПЛА завадили погодні умови.

Раніше у МЗС РФ заявляли, що Москва жорстко відповість, якщо Польща намагатиметься збивати російські ракети, якими ЗС РФ атакують Україну.