Зайшов у районі Червонограда: дрон РФ залетів у Польщу після обстрілу України

За даними збройних сил Польщі, у повітряний простір країни російський безпілотник залетів із району Червонограда, а зник із радарів — поблизу Тишовце в Люблінському воєводстві.

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Російський безпілотник під час обстрілу України залетів на територію сусідньої Польщі. Таку заяву зробив оперативний командувач польської армії генерал Мацей Кліш. Про це повідомляє агентство PAP.

"Об'єкт зник із радарів після того, як пролетів на 25 км углиб Польщі", — сказав Кліш у коментарі журналістам.

Стверджується, що збити БПЛА завадили погодні умови. Генерал також уточнив, що повітряний об'єкт не був ракетою.

У польський повітряний простір безпілотник залетів із району Червонограда (Львівська область), а зник із радарів поблизу міста Тишовце (Люблінське воєводство).

Польська армія була готова збити об'єкт, що летів до Польщі. Але підтвердити, що саме це було не вдалося. За неофіційними даними, найімовірніше, це російський "Шахед". Пошуки його продовжуються. Відзначено зону, де дрон може перебувати. Його шукають патрулі. Але підполковник Яцек Горишевський також припускає, що "об'єкт міг легко повернутися до України".

Міністр оборони та прем'єр "ховають голови в пісок"

Фото: PAP | Пошуки російського "Шахеда" у Польщі

Яцек Сасін, який представляє у польському парламенті партію "Право і справедливість", прокоментував появу БПЛА на польській території та виступив із різкою критикою на адресу керівництва країни. Він вимагає пояснити громадськості, чи вона в безпеці.

"Прем'єр-міністр і міністр національної оборони сховали голови в пісок. Це смішно. Але це також показує, як працює чинний уряд", — зазначив політик.

За його словами, він, як і мільйони поляків, хотів би дізнатися, що сталося.

"На жаль, у нас немає шансів. Міністр національної оборони з цього приводу зберігає мовчання. Він надіслав свого заступника, який теж нічого не сказав. У поляків є привід для занепокоєння", — пояснив він. – Я не знаю, впав дрон чи ще летить. Хотів би отримати оголошення із цього приводу".

Масований обстріл 26 серпня: чим обстріляли Україну

26 серпня РФ завдала комбінованого ракетного удару по Україні. Загалом Повітряні сили зафіксували 127 ракет і 109 БПЛА.

Це були аеробалістичні ракети "Кинджал" і "Іскандер-М". Ракети, а також "Шахеди" запускали з повітряного простору Курської, Воронезької та Бєлгородської областей, а також із району Криму та Маріуполя.

Нагадаємо, що Фокус у своєму матеріалі пояснював, що російський обстріл коштував близько 5 млрд доларів, а українські та західні розвідки, імовірно, прорахувалися в прогнозах щодо запасів озброєння в агресора.

Також повідомлялося, що рідкісне відео роботи "Панцира С-1" на даху зняли в Московській області.