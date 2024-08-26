Наймасовіша атака по Україні: РФ застосувала понад сотню ракет і дронів (інфографіка)

Окупанти завдали ударів по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

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У понеділок 26 серпня ЗС РФ завдали масованого комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Про це у себе в Telegram повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

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За його словами, ударів було завдано по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного і морського базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет і 109 ударних БПЛА:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської та Липецької областей РФ..;

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 з Курської, Воронезької областей — РФ і з Криму;

77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

28 крилатих ракет "Калібр" з надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

3 крилатих ракети Х-22 з повітряного простору Воронезької області — РФ..;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 з літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської області та з району Маріуполя;

109 ударних БпЛА "Shahed-131/136" — райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ — РФ, Чауда — Крим.

Атака на Україну Фото: Повітряні сили ЗСУ

Як написав Олещук, до відбиття атаки ЗС РФ були залучені всі засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, і підрозділи радіоелектронної боротьби. Загалом унаслідок протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль, а саме 102 ракети та 99 ударних безпілотників.

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

1 крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Крім того, кілька одиниць БПЛА локаційно втрачено на території України, ще дві — перетнули державний кордон із республікою Білорусь.

Нагадаємо, військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що Росія може повторно вдарити сьогодні по території України. За його словами, РФ до свого недоторканного запасу накопичила ще десь 200 ракет. Тому в окупантів є сили для другої хвилі удару.

Нагадаємо, що голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко раніше заявляв, що Київська ГЕС досить міцна, щоб вистояти під час ракетного обстрілу ЗС РФ. Її не варто порівнювати з Каховською ГЕС, яку підірвали росіяни в червні 2023 року. За його словами, спецслужби РФ поширюють припущення про руйнування, щоб налякати українців. При згадці про Каховську ГЕС слід пам'ятати, що росіяни її підривали зсередини, а не ззовні, пояснив він.