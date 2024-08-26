Самая массированная атака по Украине: РФ применила свыше сотни ракет и дронов (инфографика)

Оккупанты нанесли удары были по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования.

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В понедельник 26 августа ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Об этом у себя в Telegram сообщил Командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

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По его словам, удары были нанесены по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БПЛА:

3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей РФ.;

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Курской, Воронежской областей – РФ и из Крыма;

77 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;

28 крылатых ракет "Калибр" из надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;

3 крылатых ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской области – РФ.;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской области и из района Мариуполя;

109 ударных БпЛА "Shahed-131/136" – районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск – РФ, Чауда – Крым.

Атака на Украину Фото: Воздушные силы ВСУ

Как написал Олещук, к отражению атаки ВС РФ были привлечены все средства вооружения и техники: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, и подразделения радиоэлектронной борьбы. Всего в результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель, а именно 102 ракеты и 99 ударных беспилотников.

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

1 крылатую ракету Х-22;

99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-59/69;

99 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Кроме того, несколько единиц БПЛА локационно потеряны на территории Украины, еще две – пересекли государственную границу с республикой Беларусь.

Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что Россия может повторно ударить сегодня по территории Украины. По его словам, РФ к своему неприкосновенному запасу накопила еще где-то 200 ракет. Поэтому у оккупантов есть силы для второй волны удара.

Напомним, что глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко ранее заявлял, что Киевская ГЭС достаточно прочная, чтобы выстоять во время ракетного обстрела ВС РФ. Ее не стоит сравнивать с Каховской ГЭС, которую взорвали россияне в июне 2023 года. По его словам, спецслужбы РФ распространяют предположения о разрушениях, чтобы напугать украинцев. При упоминании о Каховской ГЭС следует помнить, что россияне ее взрывали изнутри, а не извне, пояснил он.