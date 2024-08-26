Угроза Киевской ГЭС: в СНБО объяснили, могут ли ракеты РФ ее повредить

Украинцам не следует реагировать на заявления россиян об угрозе для Киевской ГЭС, заявил руководитель Центр противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Тем временем местные власти подтвердили, что ВС РФ повредили несколько объектов энергетики в регионе.

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Киевская гидроэлектростанция (Киевская ГЭС) достаточно прочная, чтобы выстоять во время ракетного обстрела ВС РФ. Ее не стоит сравнивать с Каховской ГЭС, которую взорвали россияне в июне 2023 года. О том, что у украинцев нет причин для паники, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко написал в Telegram-канале.

Сообщение Коваленко появилось через час после завершения массированного ракетно-дронового обстрела, который ВС РФ осуществила утром 26 августа. Чиновник заверил, что нет угрозы прорыва дамбы ГЭС. По его словам, спецслужбы РФ распространяют предположения о разрушениях, чтобы напугать украинцев. При упоминании о Каховской ГЭС следует помнить, что россияне ее взрывали изнутри, а не извне, пояснил он.

"Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более", — говорится в заметке Коваленко.

Обстрел 26 августа — Андрей Коваленко об угрозе для Киевской ГЭС Фото: Скриншот

Обстрел 26 августа — Киевская ГЭС и события в Киеве

Президент Владимир Зеленский не подтвердил, что Киевская ГЭС и дамба водохранилища были целью ВС РФ. Глава государства заявил, что ВС РФ запустили сотни ракет и сотни дронов, которые атаковали Украину от востока до запада. Целью РФ стали ряд объектов энергетики, прозвучало в обращении. Тем временем издание "Новинарня" опубликовало кадры падения ракеты Х-101 за 13 млн долл. посреди Киевского водохранилища. Кроме того, в соцсетях появились кадры попадания по станции: видно пламя и столбы дыма.

Фокус рассказывал о ходе российского обстрела, который произошел утром 26 августа. Согласно данным Воздушных сил ВСУ, Украину атаковали несколько стай дронов-камикадзе, которые двигались с востока и юга. Кроме того, враг запустил ракеты Х-101, "Калибры", "Кинжалы" с 17 самолетов, которые поднялись в воздух с четырех аэродромов. Около 8 ч. жители столицы сообщили о серии взрывов и о перебоях с электро- и водоснабжением. Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко подтвердил, что россияне атаковали объекты инфраструктуры, есть раненые: другие детали он не уточнил. Позже он добавил, что ранены три человека, среди них — трехмесячный ребенок. Также на Киевщине повреждены 22 дома. Между тем в НЭК "Укрэнерго" подтвердили, что вводят аварийные отключения из-за повреждения энергосистемы.

На карте ориентировочного движения средств поражения ВС РФ, созданной в Telegram-канале "Советник", видим, что в сторону Киева летели минимум две группы "Шахедов" и ракеты Х-101. Какие именно объекты были целями российского удара и была ли у них на пути Киевская ГЭС, по схеме не понятно.

Обстрел 26 августа — траектория дронов и ракет в сторону Киева Фото: Советник / Telegram

Киевская ГЭС на карте — детали

Киевская ГЭС — объект энергетики мощность 408 МВт. Дамба гидроэлектростанции удерживает Киевское водохранилище, которое содержит, ориентировочно, 3,7 куб. км воды. Характеристики водохранилища, которое еще называют "Киевское море": высота над уровнем моря — 99 м, длина — 110 км, ширина — 99 км, средняя глубина — 4 м. Для сравнения, в Каховском водохранилище было около 18 куб. км воды. Киевская ГЭС на карте расположена к северу от Киева в городе Вышгород.

Обстрел 26 августа — Киевская ГЭС на карте и Киевское водохранилище Фото: Google maps

Отметим, во время российского удара 26 августа было громко в Винницкой и Одесской областях. Областные военные администрации подтвердили, что получили повреждения объекты энергетики. В Винницкой области произошло аварийное отключение 95 населенных пунктов, но уже через полтора часа свет вернулся. В Виннице ненадолго возникли проблемы с водоснабжением. Между тем в Одессе появились проблемы с транспортом, но часть линий возобновила работу, заявили в городском совете.

Напоминаем, 26 августа партизанская группа "Атеш" сообщила о пожаре на так называемых "вышках Бойко" неподалеку от оккупированного Крыма. 24 августа в ГУР Минобороны рассказали, что имеют план по освобождению полуострова от российских захватчиков.