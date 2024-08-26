Без света, воды и транспорта: последствия ударов ВС РФ по Винницкой и Одесской области

В Одессе после российского обстрела 26 августа получили ранения четыре человека, среди них — 10-летний ребенок, сообщили в Одесской ОГА. В Винницкой области ранен один человек и есть повреждения частного дома.

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В результате удара ВС РФ, который состоялся 26 августа, в Одессе появились проблемы с электроснабжением, в Винницкой области, кроме исчезновения света, не стало воды. Коммунальщики справились с последствиями российского обстрела, но лишь частично. О ходе атаки ВС РФ глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал в Telegram-канале, а первый заместитель Винницкой ОГА Наталья Заболотная — на странице Facebook.

Обстрел 26 августа — что происходило в Одессе и Виннице

Воздушные силы ВСУ 26 августа в разное время объявили воздушную тревогу в Одессе и Виннице. В Одессе сигнал прозвучал в 05:43 и отменен в 10:37: тревога длилась почти два часа. В то же время в Винницкой области тревогу объявили на несколько минут позже, в 06:03, отменили в 12:20: продолжительность — шесть часов. Согласно данным украинского командования, Украине угрожали дроны-камикадзе, ракеты Х-101, Х-22, "Калибры" и "Кинжалы". Средства поражения стартовали с полигонов на востоке и юге, самолеты Ту-93МС, Ту-22М3, МиГ-31 зарядились ракетами и направились к пусковым рубежам.

Первые сообщения о взрывах появились в сети, начиная с 8 час. 26 августа.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер в 06:36 сообщил о взрывах в Одессе и предостерег граждан, чтобы они не выходили на открытое пространство во время работы сил противовоздушной обороны. После этого в местных пабликах появились фото возможного места прилета, над которым поднимался дым.

Заместитель председателя Винницкой ОГА Наталья Заболотная предупредила о работе ПВО в 08:40. При этом в местных пабликах сообщили о двух-трех громких звуках.

Последствия российского удара в Одесской и Винницкой областях

События в Одессе

В 11:00 Кипер рассказал о последствиях обстрела Одесской области 26 августа. Чиновник написал, что российские средства поражения повредили объект критической и гражданской инфраструктуры. Получили ранения четыре человека, среди них — 10-летний мальчик. Раненые находятся в состоянии средней тяжести, их отправили в больницу. На месте удара РФ повреждены гражданские дома и большое количество автотранспорта, пояснил чиновник. Также он подтвердил перебои с электроснабжением и сообщил о выезде ремонтников на места инцидентов.

Обстрел 26 августа — Олег Кипер о последствиях для Одесской области и Одессы Фото: Скриншот

Мэр Одессы Игорь Труханов добавил некоторые детали к последствиям удара россиян 26 августа. По его словам, в областном центре ввели аварийные отключения электроснабжения. Из-за отсутствия питания остановился общественный транспорт. Обесточивание транспорта было временным: уже через час он двинулся в местах, где восстановили линию, сообщили в Одесском городском совете.

События в Виннице

Заболотная в 11:00 сообщила, что российский удар повредил объект критической инфраструктуры, в результате чего произошли аварийные отключения. Без света оказались 95 населенных пунктов Винницкой области, написала чиновница на странице Facebook. Кроме того, в Виннице были проблемы с водоснабжением, но давление восстанавливается. Уже в 10:20 энергетики возобновили подачу электричества в трети населенных пунктов, а к 11:20 свет вернули всюду, утверждает чиновница. Согласно данным ОВА, взрывная волна повредила частный дом, информации о раненых и погибших нет.

Обстрел 26 августа — Наталья Заболотная о последствиях для Винницкой области Фото: Скриншот

Мэр Винницы Сергей Моргунов не добавил детали к последствиям российского обстрела 26 августа. Городской голова сообщил о начале тревоги в 06:02 и завершении в 12:21.

Отметим, во время обстрела 26 августа в Киевской области получили повреждения несколько объектов энергетической инфраструктуры, сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко. В результате работы сил ПВО обломки дронов-камикадзе "Шахед" упали в четырех общинах Киевской области, получил ранения один человек. В столице введены аварийные отключения, и городские власти должны развернуть Пункты несокрушимости, подчеркнул чиновник.

Напоминаем, в Луцке российский беспилотник ударил по жилому дому, рассказали в Волынской ОГА о последствиях обстрела ВС РФ. Между тем в НЭК "Укрэнерго" подтвердили атаку на энергетические объекты в разных регионах Украины.