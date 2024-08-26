ВС РФ ударили по Луцку: повреждены дом и инфраструктура, есть жертвы, — ОВА

В Луцка дважды прогремели взрывы во время воздушной атаки ВС РФ 26 августа. Несовместимые с жизнью травмы получил один человек.

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Во время массированной ракетно-дроновой атаки 26 августа средство поражения ВС РФ повредило жилой дом в Луцке. Над областным центром дважды раздавались взрывы. На место возможного падения обломков российского оружия отправились спасатели и все необходимые службы. О последствиях удара РФ по Волынской области председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко сообщил в Telegram-канале.

Погуляйко подтвердил, что Волынская область страдает от атаки дронов и ракет ВС РФ. По его словам, в областном центре дважды раздавались взрывы. Первый взрыв — следствие работы сил противовоздушной обороны (ПВО) по российскому беспилотнику "Шахед". Обломки повредили жилой дом, информации о пострадавших на момент публикации у чиновника не было. Через 10 минут чиновник сообщил о еще одном взрыве: призвал горожан находиться в укрытиях и не писать в соцсетях о прилетах.

Обстрел 26 августа — Юрий Погуляйко об обстреле Луцка Фото: Скриншот

Мэр Луцка Игорь Полищук также написал о работе ПВО над областным центром. В 09:04 он написал в Telegram-канале, что во время российского обстрела повреждены дом и объект инфраструктуры.

Погиб один человек, о раненых чиновник не написал. Полищук отметил, что информация о последствиях удара ВС РФ по Луцку будет дополняться.

Обстрел 26 августа — Игорь Полищук об ударе по Луцку Фото: Скриншот

Обстрел 26 августа — что известно

Отметим, 26 августа Воздушные силы ВСУ предупредили об атаке дронов-камикадзе "Шахед" ВС РФ и о крылатых ракетах, выпущенных российскими самолетами. Старт тревоги на большей части Украины прозвучал в 6 часов. Фокус писал, что с четырех аэродромов России поднялись в воздух 11 Ту-95МС и еще шесть Ту-22М3. Кроме того, в Черном море осуществили пуски носители крылатых ракет "Калибр". Параллельно продолжалась атака беспилотников. Через час появились первые сообщения о работе сил ПВО над семью городами — Киевом, Винницей, Днепром, Кропивницким, Кривыми Рогом, Хмельницким, Одессой. Также взрывалось на Полтавщине, Житомирщине, Сумщине и Черниговщине. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров предупредил, что временно перекрыта дорога через ДнепроГЭС. На момент публикации статьи атака ВС РФ продолжалась: в ВСУ предупредили об атаке ракет "Кинжал", выпущенных МиГ-31.

Напоминаем, после удара РФ 26 августа в НЭК "Укрэнерго" предупредили о возможности отключения света и подтвердили удар по энергетике. Между тем в РФ жалуются на удар дрона в Саратове, возле которого расположен аэродром "Энгельс-2", с которого только что взлетели самолеты для бомбардировки Украины.