ЗС РФ вдарили по Луцьку: пошкоджено будинок та інфраструктура, є жертви, — ОВА

В Луцьку двічі пролунали вибухи під час повітряної атаки ЗС РФ 26 серпня. Несумісні із життям травми дістала одна людина.

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Під час масованої ракетно-дронової атаки 26 серпня засіб ураження ЗС РФ пошкодив житловий будинок в Луцьку. Над обласним центром двічі лунали вибухи. На місце можливого падіння уламків російської зброї вирушили рятувальники та усі необхідні служби. Про наслідки удару РФ по Волинській області голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко повідомив у Telegram-каналі.

Погуляйко підтвердив, що Волинська область потерпає від атаки дронів та ракет ЗС РФ. З його слів, у обласному центрі двічі лунали вибухи. Перший вибух — наслідок роботи сил протиповітряної оборони (ППО) по російському безпілотнику "Шахед". Уламки пошкодили житловий будинок, інформації про потерпілих на момент публікації у чиновника не було. Через 10 хвилин посадовець повідомив про ще один вибух: закликав городян перебувати в укриттях і не писати у соцмережах про прильоти.

Обстріл 26 серпня - Юрій Погуляйко про обстріл Луцька Фото: Скриншот

Мер Луцька Ігор Поліщук також написав про роботу ППО над обласним центром. О 09:04 він написав у Telegram-каналі, що під час російського обстрілу пошкоджено будинок та об'єкт інфраструктури.

Загинула одна людина, про поранених посадовець не написав. Поліщук зауважив, що інформація щодо наслідків удару ЗС РФ по Луцьку буде доповнюватись.

Обстріл 26 серпня - Ігор Поліщук про удар по Луцьку Фото: Скриншот

Обстріл 26 серпня — що відомо

Зазначимо, 26 серпня Повітряні сили ЗСУ попередили про атаку дронів-камікадзе "Шахед" ЗС РФ та про крилаті ракети, випущені російськими літаками. Старт тривоги на більшій частині України пролунав о 06:00. Фокус писав, що з чотирьох аеродромів Росії здійнялись у повітря 11 Ту-95МС та ще шість Ту-22М3. Крім того, у Чорному морі здійснили пуски носії крилатих ракет "Калібр". Паралельно тривала атака безпілотників. За годину з'явились перші повідомлення про роботу сил ППО над сімома містами — Києвом, Вінницею, Дніпром, Кропивницьким, Кривими Рогом, Хмельницьким, Одесою. Також вибухало на Полтавщині, Житомирщині, Сумщині та Чернігівщині. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив, що тимчасово перекрито дорогу через ДніпроГЕС. На момент публікації статті атака ЗС РФ тривала: у ЗСУ попередили про атаку ракет "Кинджал", випущених МіГ-31.

Нагадуємо, після удару РФ 26 серпня в НЕК "Укренерго" попередили про можливість відключення світла і підтвердили удар по енергетиці. Тим часом у РФ скаржаться на удар дрона у Саратові, біля якого розташовано аеродром "Енгельс-2", з якого щойно злетіли літаки для бомбардування України.