Стая "Шахедов" и ракеты: что известно о последствиях удара ВС РФ по Киеву и области (видео)

В результате обстрела ВС РФ, который произошел ночью и утром 26 августа, в Киеве начались перебои с водоснабжением и произошли аварийные отключения света. Над регионом сбили российские дроны, ранен один человек, сообщили в Киевской ОГА.

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В ночь с 25 на 26 августа ВС РФ атаковала Украину несколькими волнами дронов-камикадзе "Шахед" и ракетами различного типа. Ночью и утром жители Киева и Киевской области слышали взрывы в небе, а Воздушные силы ВСУ тем временем публиковали предупреждения об угрозе новой волны российских средств поражения. О ходе и последствиях обстрела ВС РФ председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил на странице Facebook.

Обстрел 26 августа — детали удара по Киеву

В Киеве и области воздушная тревога из-за угрозы удара ВС РФ была объявлена в 02:51. По состоянию на момент публикации статьи ее все еще не отменили — продолжительность превысила восемь часов.

Обстрел 26 августа в Киеве — карта тревог во время обстрела ВС РФ Фото: Скриншот

В мониторинговых каналах и в канале Воздушных сил ВСУ предупредили, что Украине угрожает стая дронов-камикадзе, которые проникли через восточную и южную границы. Тогда же стало известно о 17 военных самолетах ВС РФ, которые поднялись в воздух и направлялись к месту пуска ракет. Речь шла об 11 Ту-95МС, которые запускают крылатые ракеты Х-101, и шесть Ту-22М3, носители Х-22. Кроме того, состоялись пуски "Калибров" из Черного моря и "Кинжалов" с самолетов МиГ-31. Ориентировочные траектории движения некоторых российских средств поражения проходили через Киевскую область.

Киевская ОГА сообщила о первых взрывах над столицей около 03:00 — через 10 минут после объявления тревоги. Около 08:00 источники Фокуса сообщили о новой серии громких звуков, которые могут говорить о работе сил противовоздушной обороны.

Следующая информация поступила в 08:25. Военная администрация подтвердила, что столица страдает от ракетного удара ВС РФ — тип и количество ракет не уточнялось. Над городом работали средства ПВО, говорится в заметке ОВА. На видео, которое появилось в сети, можно увидеть сотни киевлян, которые прячутся от российского удара в метрополитене.

Последствия российской атаки — энергетика и жертвы

Через час после взрывов в столице появилось сообщение от НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК. В сообщениях говорится об объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате обстрела ВС РФ 26 августа. Из-за повреждений в регионе вводят аварийные отключения света, а все предыдущие графики отменяются.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в 10:00 отчитался о ситуации в регионе. Чиновник подтвердил, что энергетика Киевщины пострадала от удара дронов и ракет ВС РФ. Силы ПВО сбили несколько вражеских целей, обломки попадали в четырех районах. В результате российского удара ранен один человек, есть разрушения нескольких объектов энергетической инфраструктуры, заявил чиновник. В связи с этим местные власти получили распоряжение развернуть Пункты несокрушимости.

Обстрел 26 августа в Киеве — Руслан Кравченко о последствиях для области Фото: Скриншот

Глава КГВА Сергей Попко подтвердил, что в Киеве разворачиваются пункты, в которых люди могут подзарядить телефоны и получить другую необходимую помощь во время отключений электроснабжения. Он заверил, что энергетики начали ремонтные работы и пытаются справиться с последствиями российского обстрела 26 августа.

Обстрел 26 августа в Киеве — Сергей Попко о последствиях для столицы Фото: Скриншот

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко добавил некоторые подробности относительно событий в столице. Согласно данным мэра, в 09:00 26 августа жители правобережья временно оказались без воды и света. Через час чиновник заверил, что подачу воды восстановили и вскоре давление вернется к норме.

Обстрел 26 августа в Киеве — Виталий Кличко о последствиях для столицы Фото: Скриншот

Воздушные силы об ударе ВС РФ

По состоянию на 11:00 26 августа Воздушные силы не отменили тревогу для Киева и области. В 10:37 в Telegram-канале сообщили, что над столичным регионом, а также шестью другими областями, все еще есть дроны-камикадзе "Шахед". На Киев движется сразу несколько групп беспилотников, поэтому гражданам лучше находиться в укрытии, предупредили военные.

Отметим, во время воздушной атаки ВС РФ 26 августа взрывы прогремели в Луцке. Местные власти подтвердили, что повреждены жилой дом и объект инфраструктуры. Кроме того, российские ракеты долетели до Львова, Стрыя и даже Закарпатья: соответствующая информация поступила от военных администраций.

Напоминаем, после удара РФ 26 августа в "Укрзализныце" предупредили о нарушении графика движения поездов.