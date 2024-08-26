Без світла, води та транспорту: наслідки ударів ЗС РФ по Вінниччині та Одещині
У Одесі після російського обстрілу 26 серпня отримали поранення четверо людей, серед них — 10-річна дитина, повідомили у Одеській ОВА. На Вінниччині поранено одну людину та є пошкодження приватного будинку.
Внаслідок удару ЗС РФ, який відбувся 26 серпня, у Одесі з'явились проблеми з електропостачанням, на Вінниччині, крім зникнення світла, не стало води. Комунальники впорались з наслідками російського обстрілу, але лише частково. Про перебіг атаки ЗС РФ глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів у Telegram-каналі, а перша заступниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна — на сторінці Facebook.
Обстріл 26 серпня — що відбувалось в Одесі та Вінниці
Повітряні сили ЗСУ 26 серпня у різний час оголосили повітряну тривогу у Одесі та Вінниці. У Одесі сигнал пролунав о 05:43 і скасований о 10:37: тривога тривала майже дві години. Водночас у Вінницькій області тривогу оголосили на кілька хвилин пізніше, о 06:03, скасували об 12:20: тривалість — шість годин. Згідно з даними українського командування, Україні загрожували дрони-камікадзе, ракети Х-101, Х-22, "Калібри" та "Кинджали". Засоби ураження стартували з полігонів на сході та півдні, літаки Ту-93МС, Ту-22М3, МіГ-31 зарядились ракетами і прямували до пускових рубежів.
Перші повідомлення про вибухи з'явились у мережі, починаючи з 08:00 26 серпня.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер о 06:36 повідомив про вибухи в Одесі і застеріг громадян, щоб вони не виходили на відкритий простір під час роботи сил протиповітряної оборони. Після цього у місцевих пабліках з'явились фото можливого місця прильоту, над яким здіймався дим.
Заступниця голови Вінницької ОВА Наталя Заболотна попередила про роботу ППО о 08:40. Водночас у місцевих пабліках повідомили про два-три гучні звуки.
Наслідки російського удару на Одещині та Вінниччині
Події в Одесі
Об 11:00 Кіпер розповів про наслідки обстрілу Одещини 26 серпня. Чиновник написав, що російські засоби ураження пошкодили об'єкт критичної та цивільної інфраструктури. Зазнали поранення четверо людей, серед них — 10-річний хлопчик. Поранені перебувають у стані середньої тяжкості, їх госпіталізовано. На місці удару РФ пошкоджено цивільні будинки та велику кількість автотранспорту, пояснив посадовець. Також він підтвердив перебої з електропостачанням і повідомив про виїзд ремонтників на місця інцидентів.
Мер Одеси Ігор Труханов додав деякі деталі до наслідків удару росіян 26 серпня. З його слів, у обласному центрі запровадили аварійні відключення електропостачання. Через відсутність живлення зупинився громадський транспорт. Знеструмлення транспорту будо тимчасовим: вже через годину він рушив у місцях, де відновили лінію, повідомили в Одеській міській раді.
Події у Вінниці
Заболотна об 11:00 повідомила, що російський удар пошкодив об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого стались аварійні відключення. Без світла опинились 95 населених пунктів Вінницької області, написала посадовиця на сторінці Facebook. Крім того, у Вінниці були проблеми з водопостачанням, але тиск відновлюється. Вже о 10:20 енергетики відновили електрику у третині населених пунктів, а до 11:20 світло повернули усюди, стверджує посадовиця. Згідно з даними ОВА, вибухова хвиля пошкодила приватний будинок, інформації про поранених та загиблих немає.
Мер Вінниці Сергій Моргунов не додав деталі до наслідків російського обстрілу 26 серпня. Міський голова повідомив про початок тривоги о 06:02 та завершення о 12:21.
Зазначимо, під час обстрілу 26 серпня у Київській області зазнали пошкодження кілька об'єктів енергетичної інфраструктури, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. Внаслідок роботи сил ППО уламки дронів-камікадзе "Шахед" упали у чотирьох громадах Київщини, дістала поранення одна людина. У столиці запроваджено аварійні відключення і міська влада повинна розгорнути Пункти незламності, наголосив посадовець.
Нагадуємо, у Луцьку російський безпілотник вдарив по житловому будинку, розповіли у Волинській ОВА про наслідки обстрілу ЗС РФ. Тим часом в НЕК "Укренерго" підтвердили атаку на енергетичні об'єкти у різних регіонах України.