Без світла, води та транспорту: наслідки ударів ЗС РФ по Вінниччині та Одещині

У Одесі після російського обстрілу 26 серпня отримали поранення четверо людей, серед них — 10-річна дитина, повідомили у Одеській ОВА. На Вінниччині поранено одну людину та є пошкодження приватного будинку.

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Внаслідок удару ЗС РФ, який відбувся 26 серпня, у Одесі з'явились проблеми з електропостачанням, на Вінниччині, крім зникнення світла, не стало води. Комунальники впорались з наслідками російського обстрілу, але лише частково. Про перебіг атаки ЗС РФ глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів у Telegram-каналі, а перша заступниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна — на сторінці Facebook.

Обстріл 26 серпня — що відбувалось в Одесі та Вінниці

Повітряні сили ЗСУ 26 серпня у різний час оголосили повітряну тривогу у Одесі та Вінниці. У Одесі сигнал пролунав о 05:43 і скасований о 10:37: тривога тривала майже дві години. Водночас у Вінницькій області тривогу оголосили на кілька хвилин пізніше, о 06:03, скасували об 12:20: тривалість — шість годин. Згідно з даними українського командування, Україні загрожували дрони-камікадзе, ракети Х-101, Х-22, "Калібри" та "Кинджали". Засоби ураження стартували з полігонів на сході та півдні, літаки Ту-93МС, Ту-22М3, МіГ-31 зарядились ракетами і прямували до пускових рубежів.

Перші повідомлення про вибухи з'явились у мережі, починаючи з 08:00 26 серпня.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер о 06:36 повідомив про вибухи в Одесі і застеріг громадян, щоб вони не виходили на відкритий простір під час роботи сил протиповітряної оборони. Після цього у місцевих пабліках з'явились фото можливого місця прильоту, над яким здіймався дим.

Заступниця голови Вінницької ОВА Наталя Заболотна попередила про роботу ППО о 08:40. Водночас у місцевих пабліках повідомили про два-три гучні звуки.

Наслідки російського удару на Одещині та Вінниччині

Події в Одесі

Об 11:00 Кіпер розповів про наслідки обстрілу Одещини 26 серпня. Чиновник написав, що російські засоби ураження пошкодили об'єкт критичної та цивільної інфраструктури. Зазнали поранення четверо людей, серед них — 10-річний хлопчик. Поранені перебувають у стані середньої тяжкості, їх госпіталізовано. На місці удару РФ пошкоджено цивільні будинки та велику кількість автотранспорту, пояснив посадовець. Також він підтвердив перебої з електропостачанням і повідомив про виїзд ремонтників на місця інцидентів.

Обстріл 26 серпня - Олег Кіпер про наслідки для Одещини та Одеси Фото: Скриншот

Мер Одеси Ігор Труханов додав деякі деталі до наслідків удару росіян 26 серпня. З його слів, у обласному центрі запровадили аварійні відключення електропостачання. Через відсутність живлення зупинився громадський транспорт. Знеструмлення транспорту будо тимчасовим: вже через годину він рушив у місцях, де відновили лінію, повідомили в Одеській міській раді.

Події у Вінниці

Заболотна об 11:00 повідомила, що російський удар пошкодив об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого стались аварійні відключення. Без світла опинились 95 населених пунктів Вінницької області, написала посадовиця на сторінці Facebook. Крім того, у Вінниці були проблеми з водопостачанням, але тиск відновлюється. Вже о 10:20 енергетики відновили електрику у третині населених пунктів, а до 11:20 світло повернули усюди, стверджує посадовиця. Згідно з даними ОВА, вибухова хвиля пошкодила приватний будинок, інформації про поранених та загиблих немає.

Обстріл 26 серпня - Наталя Заболотна про наслідки для Вінниччини Фото: Скриншот

Мер Вінниці Сергій Моргунов не додав деталі до наслідків російського обстрілу 26 серпня. Міський голова повідомив про початок тривоги о 06:02 та завершення о 12:21.

Зазначимо, під час обстрілу 26 серпня у Київській області зазнали пошкодження кілька об'єктів енергетичної інфраструктури, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. Внаслідок роботи сил ППО уламки дронів-камікадзе "Шахед" упали у чотирьох громадах Київщини, дістала поранення одна людина. У столиці запроваджено аварійні відключення і міська влада повинна розгорнути Пункти незламності, наголосив посадовець.

Нагадуємо, у Луцьку російський безпілотник вдарив по житловому будинку, розповіли у Волинській ОВА про наслідки обстрілу ЗС РФ. Тим часом в НЕК "Укренерго" підтвердили атаку на енергетичні об'єкти у різних регіонах України.