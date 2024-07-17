Запобігають колапсу: як Україна виживає за 40 градусів і дефіциту електроенергії

Україна просить Європейський Союз збільшити імпорт електроенергії і надати запчастини для пошкоджених генераторів, розповіли журналісти. Якщо ситуацію не виправлять, то у гіршому випадку взимку будуть проблеми, наприклад, з каналізацією.

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Влітку 2024 року українці тренуються виживати в умовах дефіциту електроенергії, які виникли внаслідок масованих ракетних ударів ЗС РФ. Зараз вони пристосовуються до спеки, яка досягає 40 градусів. Взимку, коли температура повітря опуститься нижче нуля, може бути складніше. Про ситуацію з українською енергетикою розповіло видання The New York Times.

Журналісти видання нагадали, що Україна втратила потужності енергогенерації після обстрілів ЗС РФ. Українці відчули дефіцит електроенергії, який особливо посилився влітку, коли температура повітря досягнула позначки в 40 градусів. Через спеку громадяни вмикають кондиціонери, а підприємства харчової промисловості — холодильне обладнання. Щоб урівноважити систему, НЕК "Укренерго" подекуди вимикає світло на 10 годин поспіль, ідеться у статті NYT.

Попереду українців чекає зима, і експерти почали прогнозувати, що відбуватиметься через шість місяців. Видання навело кілька прогнозів.

В одному з прогнозів, озвученому керівником київського Центру енергетичних досліджень Олександром Харченком, говорять, що у грудні та січні тривалість і частота відключень буде така сама, як влітку.

У другому — можуть бути інші негативні наслідки похолодання та проблем з електропостачанням. Наприклад, може вийти з ладу система каналізації, навели журналісти позицію неназваних експертів.

Дефіцит електроенергії — що робитиме Україна

Видання перелічило кілька способів, якими уряд України планує подолати дефіцит електроенергії, і оцінило їхню реалістичність:

уряд веде перемовини з Європейським Союзом щодо закупівлі запчастин та імпорту електроенергії. Як з'ясувалось, для імпорту є обмеження в 1,7 ГВт — більше залучати ззовні не можна. Про результати перемовин журналісти не написали;

ДТЕК пропонує профінансувати закупівлю обладнання на суму 176 млн дол., зокрема трансформаторів. Однак нове обладнання знову може бути знищено під час нових російських повітряних ударів;

можна встановити сотні невеликих газових турбін. Цю ідею називають "гарною на папері", але визнають, що це допоможе вберегтись від нищівних атак ЗС РФ;

ремонт блоків АЕС, який відбувається влітку. Коли вони стануть до роботи, то відключень буде менше, впевнені українські урядовці.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський на початку червня заявив, що внаслідок російських обстрілів енергетика втратила майже усі теплостанції і третину гідростанцій. Глава НЕК "Укренерго" повідомив, що систему балансують завдяки імпорту електроенергії з Польщі, Угорщини, Румунії, а експорт припинили ще у середині травня.

Нагадуємо, 17 липня директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, коли українці перестануть потерпати від відключень електроенергії. Тим часом споживачам пояснили, за якої кількості графіків будуть "справедливі" обмеження енергопостачання.