В Черном море загорелись все "вышки Бойко", — соцсети (инфографика)

Ранее Украина уже наносила удары по "вышкам Бойко", ведь там ВС РФ прятали оборудование для слежки за ВСУ в акватории Черного моря. В 2023 году украинцы вернули над ними контроль.

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В Черном море, недалеко от острова Змеиный загорелись все вышки Бойко. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Отмечается, что все 3 буровые платформы восточнее острова подверглись нападению. По состоянию на 24 августа, средняя платформа горела, а с 3-й платформы шел столб дыма.

Вышки Бойко Фото: Крымский ветер

Администраторы канала заявили, что ранее Украина уже наносила удары по "вышкам Бойко", ведь там ВС РФ прятали оборудование для слежки за ВСУ в акватории Черного моря. Уже в сентябре 2023 года Украина вернула под контроль буровые платформы: вышки "Петр Годованец" и "Украина", а также самоподъемные буровые установки "Таврида" и "Сиваш". Так, в ходе операции спецназовцам удалось захватить запас вертолетных боеприпасов типа НАР и РЛС "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Как рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, после освобождения "вышек Бойко" ВС РФ потеряли возможности ведения разведки в небе, на воде и на суше, а Силы обороны расширили возможности проводить следующие успешные операции в Черном море и Крыму.

Напомним, в ГУР рассказали о деоккупации Крыма и судьбе Керченского моста. По словам представителя разведки Андрея Юсова, вопрос освобождения оккупированного полуострова не исчез с повестки дня.

Также сообщалось, что рядом с Крымом увеличилось количество самолетов-разведчиков НАТО. Так, 22 августа еще в 12.13 вблизи Крыма было лишь два самолета-разведчика, а уже в 13.25 их количество возросло до четырех.