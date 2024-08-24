Есть план: в ГУР рассказали о деоккупации Крыма и судьбе моста (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, вопрос освобождения оккупированного полуострова не исчез с повестки дня.

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Крым по-прежнему имеет важное значение для Российской Федерации с точки зрения военной логистики и поставок и является по сути большой военной базой, которую активно используют ВС РФ, рассказал в эфире канала "Киев 24" представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Однако вопрос освобождения полуострова никуда не исчез с повестки, как и судьба моста через Керченский пролив.

Отвечая на вопрос ведущей, сколько еще осталось жить мосту, Юсов сказал:

"Мы бы хотели все посмотреть на часы и сказать "Ну, минут 15 еще осталось", но… Реальность – она сложнее. Безусловно, Силы Обороны имеют планы относительно как деоккупации украинских земель и полуострова, так и уничтожения всех вещей, которые этому мешают. Мы не будем давать анонсы, как не делали этого в предыдущие разы, когда соответствующие поражения наносились и были эффективными".

16 августа в МО РФ сообщили об атаке на Крымский мост 12 ракетами ATACMS, которые "были сбиты", а также отчитались об уничтожении трех украинских морских дронов.

По информации военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ", из-за активности ВСУ на фронте оккупанты начали в экстренном порядке укреплять мост системами ППО и закрывать его от морских дроном баржами в два ряда. Они также вбивают сваи, чтобы возвести новое заграждение для защиты стратегически важного объекта.

В начале августа ветеран АТО и экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий выразил мнение, что сейчас Украине еще рано уничтожать Крымский мост. Он считает, что пока что Крымский мост и другие объекты РФ, расположенные в оккупированном Крыму, нужны ВСУ как приманка. Украина регулярно уничтожает на полуострове зенитно-ракетные комплексы, которые являются дефицитными для России.

"Вот сейчас Крым работает такой огромной "Чернобаевкой" для российской ПВО", — сказал Дикий, напомнив, что украинские защитники регулярно там уничтожают целые зенитно-ракетные комплексы. Уже много уничтожили С-300 и С-400.

Ранее Фокус писал, могут ли украинские морские дроны Magura V5 уничтожить Крымский мост.