Оккупанты укрепляют защиту Крымского моста от надводных дронов, — партизаны (фото)

Оккупанты подгоняют под Крымский мост баржи. Они должны стать щитом против надводных дронов Magura V5.

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Из-за активности Вооруженных сил Украины на фронте российские войска начали ускоренно укреплять защиту Крымского моста системами противовоздушной обороны, а также подгонять туда баржи. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ".

По информации партизан, вдоль сооружения баржи выставляют в два ряда, а по всему периметру вбивают сваи, чтобы возвести новое заграждение.

Все эти меры, как отмечается, направлены на защиту моста от возможных атак беспилотных надводных аппаратов.

"В последние дни на мост были переброшены дополнительные системы ПВО, а также оборудованы мобильные пункты противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 июня украинское подполье рассказало, что российское командование решило усилить защиту Крымского моста. Так, вплотную к конструкции был дополнительно установлен переносной ракетно-зенитный комплекс, который может сбивать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

В начале августа глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что работа над подготовкой к уничтожению Крымского моста продолжается. Это, отметил он, требует комплексного решения.

В то же время ветеран АТО и экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что уничтожать Крымский мост рано. Он отметил, что Украина регулярно уничтожает на полуострове российские зенитно-ракетные комплексы, которые являются дефицитными для России.