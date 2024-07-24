Боятся морских дронов: россияне продолжают укреплять Крымский мост от возможных атак (фото)

Журналисты делятся, что рядом с незаконным сооружением на захваченном полуострове был замечен плавучий кран. Также увеличилось количество барж, которые отвечают за безопасность моста.

Related video

Россияне на временно оккупированном Крымском полуострове продолжают переживать за судьбу моста через Керченский пролив. Теперь его пытаются дополнительно укрепить. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По данным журналистов, в акватории Керченского пролива удалось заметить плавучий кран, который и должен исполнить прихоти захватчиков. Связано это с опасностью, которую могут нести для незаконного сооружения морские дроны.

"Количество барж, которыми Россия пытается защитить Керченский мост от украинских морских дронов, увеличилось, утверждают очевидцы", — говорится в сообщении.

Россияне продолжают осуществлять попытки защиты Крымского моста Фото: Крым.Реалии

Отдельно журналисты "Крым.Реалии" напомнили о словам аналитика отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африка, который заявил о намерении оккупационных "властей" полуострова дальше защищать Крымский мост. Для этого увеличивается количество барж возле сооружения.

Кроме того, по состоянию на середину июня была информация о том, что силы противника установили вторую линию боновых заграждений возле Керченского моста из 21 баржи. Также россияне уже несколько месяцев монтируют пирсы у основания сооружения.

Напомним, 16 июля сообщалось, что в ГУР ответили, могут ли украинские морские дроны Magura V5 уничтожить Крымский мост. По словам представителя разведывательного ведомства Евгения Ерина, для разрушения Керченского моста вряд ли будет применяться только один вид оружия.