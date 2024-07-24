Бояться морських дронів: росіяни продовжують зміцнювати Кримський міст від можливих атак (фото)

Журналісти діляться, що поруч із незаконною спорудою на захопленому півострові був помічений плавучий кран. Також збільшилася кількість барж, які відповідають за безпеку мосту.

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Росіяни на тимчасово окупованому Кримському півострові продовжують переживати за долю мосту через Керченську протоку. Тепер його намагаються додатково зміцнити. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

За даними журналістів, в акваторії Керченської протоки вдалося помітити плавучий кран, який і має виконати забаганки загарбників. Пов'язано це з небезпекою, яку можуть нести для незаконної споруди морські дрони.

"Кількість барж, якими Росія намагається захистити Керченський міст від українських морських дронів, збільшилася, стверджують очевидці", — йдеться в повідомленні.

Росіяни продовжують здійснювати спроби захисту Кримського мосту Фото: most

Окремо журналісти "Крим.Реалії" нагадали про слова аналітика відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африка, який заявив про намір окупаційної "влади" півострова далі захищати Кримський міст. Для цього збільшується кількість барж біля споруди.

Крім того, станом на середину червня була інформація про те, що сили противника встановили другу лінію бонових загороджень біля Керченського мосту з 21 баржі. Також росіяни вже кілька місяців монтують пірси біля основи споруди.

Нагадаємо, 16 липня повідомлялося, що в ГУР відповіли, чи можуть українські морські дрони Magura V5 знищити Кримський міст. За словами представника розвідувального відомства Євгена Єріна, для руйнування Керченського мосту навряд чи буде застосовуватися тільки один вид зброї.