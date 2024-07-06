"Неможливе можливо": Неїжпапа розповів про майбутнє Кримського мосту (відео)

За словами віцеадмірала ВМС України, після ураження мосту його вже не так активно використовують, як було у 2022 році. Проте шляхопровід залишається важливим ланцюгом для РФ.

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Командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Кримський міст — це логістичний ланцюг, який працює на агресора, а відтак має бути знищений. Про це він розповів в інтервʼю журналістці Наталії Мосейчук.

У відповідь на запитання, чи доцільно атакувати Кримський міст як логістичний ланцюжок для заходу в Крим, віцерадмірал заявив, що його треба уразити, бо працює в інтересах ЗС РФ. Для перемоги необхідно знищити всі логістичні ланцюги, включно з Кримським мостом.

"Кримський міст є для нас ціллю. Звісно, зараз він не в тих обʼємах, як було у 2022 році, використовується, бо він був уражений. Проте він залишається ланцюгом постачання для окупаційних військ. Він є і залишається військовою ціллю", — заявив Неїжпапа.

Він також звернувся до українських громадян у Криму із закликом берегти себе, бо Україна повернеться на півострів. Краще обходити військові обʼєкти стороною, а також не наражати себе на небезпеку. Врешті-решт командувач ВМС вважає, що захід українських кораблів у Севастополь — це осяжна мета.

"Я знаю, що неможливе можливо. Звісно, що інакше не може бути. Я вже казав, що ми повинні до кінця йти", — резюмував командувач ВМС України.

Нагадаємо, 23 червня начальник ГУР Кирило Буданов розкрив, чи знищать ATACMS Кримський міст.

16 червня 2022 року в ГУР повідомили, що вони отримали всю технічну документацію про Кримський міст. Вона складається з 242 сторінок.