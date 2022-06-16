Українська розвідка роздобула детальну технічну документацію "Кримського мосту"

Розвідники розповіли, що в документі є інформація про рельєф, на якому побудований міст, дорожнє покриття та опори споруди. Загалом він налічує 242 сторінки.

Українським розвідникам вдалося отримати детальну технічну документацію "Кримського мосту", який з'єднує окупований Кримський півострів із Росією через Керченську протоку. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

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У відомстві розповіли, що документ має докладну інформацію про рельєфи місцевості, на яких збудовано міст, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди та з'їзди, а також усю інфраструктуру комплексу.

Оприлюднена ГУР документація має 242 сторінки, з нею можна ознайомитись за посиланням.

2У найближчому оточенні Путіна заявляють про "гарантовану" безпеку "Кримського мосту". Спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію. Втім, важко серйозно ставитися до заяв про повну безпеку людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта", — сказано в повідомленні розвідки.

Нагадаємо, 15 червня в ЗСУ підтвердили, що мають намір знищити "Кримський міст". За словами генерала Дмитра Марченка, ця мета є пріоритетною для України, проте удару по мосту завдадуть одразу після отримання необхідної зброї.

У свою чергу спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "погрози українських політиків на адресу Кримського мосту нам відомі". Він заявив, що в Росії взяли їх до уваги, а "безпека" Криму буде превентивно гарантована російськими військовими.

"Безпека Криму гарантована тими превентивними заходами й тими додатковими заходами, які зараз вживаються по лінії наших військових. Про суть заходів я говорити не можу, це питання до військових", — сказав він.

Раніше, 21 квітня, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна знищить міст у Крим, як тільки це буде можливо. Зараз Росія використовує його для перекидання своєї армії для війни проти нашої країни.