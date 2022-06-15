Ціль номер один: у ЗСУ підтвердили намір знищити Керченський міст

За словами генерала Дмитра Марченка, Україна завдасть удару по мосту відразу після отримання необхідної зброї.

Керченський міст для українських військових є пріоритетною ціллю, заявив проєкту "Крим.Реалії" генерал-майор Дмитро Марченко. ЗСУ завдадуть удару по цьому об'єкту відразу ж як отримають відповідну завданню зброю.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко

"Це буде ціль номер один для ураження, — підкреслив Марченко. — Це ми як основну "кишку" підтягування резервів просто повинні обрізати. Як тільки обріжеться ця "кишка", почнеться паніка. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко отримають українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке".

За словами генерала, намір українських сил завдати удару по мосту — не секрет ні для російських військових, ні для жителів Криму.

Що раніше говорили про можливість знищення Керченського мосту

Українські офіційні особи справді не приховують намірів знищити міст. Приміром, ще у квітні секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що Збройні сили України обов'язково вдарять по мосту, який росіяни використовують для забезпечення своєї армії, щойно з'явиться така можливість. За його словами, якби Україна мала у своєму розпорядженні відповідні види озброєнь, це б уже зробили.

Заяву Данілова прокоментував відставний полковник ФСБ Росії та колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков. Він упевнений, що ЗСУ завдадуть удару по мосту, коли це буде "можливим, досяжним і вигідним", обравши найбільш вдалий для української армії час. Гіркін упевнений, що ЗСУ під силу це завдання, оскільки раніше вони продемонстрували на що здатні, потопивши флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер "Москва".

Міст через Керченську протоку збудували у 2018 році, з 2019 року по ньому почали їздити потяги. Він зіграв важливу роль у підготовці російського вторгнення на півдні України, його продовжують активно використовувати і зараз, перекидаючи з Росії в Крим військову техніку та солдат, щоб потім спрямувати їх на фронт.