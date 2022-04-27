"Крейсер Москва свідок": Гіркін переконаний, що ЗСУ завдасть удару по Кримському мосту (відео)

Бойовик вважає, що удару по мосту буде завдано рано чи пізно і в той момент, коли це буде вигідно українській армії.

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Полковник ФСБ Росії та колишній "міністр оборони ДНР" у 2014 році Ігор Стрєлков (Гіркін) прокоментував слова секретаря РНБО України Олексія Данілова про можливість завдання удару по Кримському мосту. Стрєлков під час стріму сказав, що ЗСУ завдадуть удару тоді, коли це буде "можливим, досяжним і вигідним".

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За його словами, українська армія цілком здатна завдати удару по мосту через Керченську протоку, і про це свідчить підбитий і згодом затоплений флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва".

"Те, що вдарити можуть — крейсер "Москва" свідок. Вибачте, втопити флагман Чорноморського флоту — це вам не фунт родзинок", — зазначив Стрєлков.

У своїх припущеннях він також згадав військову допомогу західних країн і постачання в Україну озброєння, що потенційно дозволяє завдати ракетного удару по Кримському мосту. Причому цей удар не матиме характеру певної відповіді на ракетні удари ЗС РФ по інфраструктурі України.

"Якщо хтось у Кремлі сподівається на те, що "типу ми їх не чіпатимемо — вони у відповідь не чіпатимуть нас", ні, обов'язково чіпатимуть й ініціативно, тоді, коли вважатимуть потрібним і вигідним для себе".

Про що заявив Данілов

Фактично, Стрєлков погодився зі словами Олексія Данілова, який у четвер, 21 квітня, в ефірі радіо НВ заявив, що ЗСУ обов'язково завдадуть удару по Кримському мосту, як тільки буде для цього можливість. Пошкодження мосту перекриє постачання підкріплення для російської армії з материкової частини Росії на територію тимчасово окупованого Криму, що позначиться на боєздатності підрозділів ЗС РФ.

Нагадаємо, що російські чиновники відразу відреагували на слова Данілова. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що подібні заяви з української сторони є анонсуванням терористичного акту. А заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що в разі удару по Кримському мосту ЗС РФ оберуть ціль для відповіді.