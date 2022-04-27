"Крейсер Москва свидетель": Гиркин убежден, что ВСУ нанесет удар по Крымскому мосту (видео)

Боевик считает, что удар по мосту будет нанесен рано или поздно и в тот момент, когда это будет выгодно украинской армии.

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Полковник ФСБ России и бывший "министр обороны ДНР" в 2014 году Игорь Стрелков (Гиркин) прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о возможности нанесения удара по Крымскому мосту. Стрелков во время стрима сказал, что ВСУ нанесут удар тогда, когда это будет "возможным, достижимым и выгодным".

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По его словам, украинская армия вполне способна нанести удар по мосту через Керченский пролив, и об этом свидетельствует подбитый и впоследствии затопленный флагман Черноморского флота крейсер "Москва".

"То что ударить могут — крейсер "Москва" свидетель. Извините, утопить флагман Черноморского флота — это вам не фунт изюма", — отметил Стрелков.

В своих предположениях он также упомянул военную помощь западных стран и поставки в Украину вооружения, потенциально позволяющего нанести ракетный удар по Крымскому мосту. Причем этот удар не будет носить характер некоего ответа на ракетные удары ВС РФ по инфраструктуре Украины.

"Если кто-то в Кремле надеется на то, что "типа мы их не будем трогать — они в ответ не будут трогать нас", нет, обязательно тронут и инициативно, тогда, когда сочтут нужным и выгодным для себя.

О чем заявил Данилов

Фактически, Стрелков согласился со словами Алексея Данилова, который в четверг, 21 апреля, в эфире радио НВ заявил, что ВСУ обязательно нанесут удар по Крымскому мосту, как только будет для этого возможность. Повреждение моста перекроет поставки подкрепления для российской армии из материковой части России на территорию временно оккупированного Крыма, что существенно отразится на боеспособности подразделений ВС РФ.

Напомним, что российские чиновники тут же отреагировали на слова Данилова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что подобные заявления с украинской стороны являются анонсированием террористического акта. А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае удара по Крымскому мосту ВС РФ выберут цель для ответа.