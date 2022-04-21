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Военный Фокус Российско-украинская война

Украина уничтожит Крымский мост, как только появится такая возможность, - Данилов (видео)

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уничтожение моста в крым
Крымский мост введен в эксплуатацию в 2018 году

Ныне мост, соединяющий оккупированный Крым с Краснодарским краем, Россия использует для переброски подкреплений своей армии.

Вооруженные силы Украины ударят по Крымскому мосту, который войска РФ используют как путь для обеспечения своей армии. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радио НВ.

На вопрос ведущего, может ли Украина "рубануть" по Крымскому мосту, Алексей Данилов заявил, что как будет возможность, то это сделают.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", – подчеркнул Данилов.

Добавим, что мост через Керченский пролив РФ построила в 2018 году. Он соединил оккупированный полуостров Крым с Краснодарским краем. С 2019 года по нему открыли железнодорожные перевозки. Ныне через него перебрасывают российскую технику и обеспечивают подкрепление армии оккупанта.

Напомним, 10 февраля InformNapalm предупреждал, что РФ может подорвать Крымский мост, чтобы создать повод для вторжения в Украину.

20 апреля жителям оккупированного Крыма пообещали бесплатную воду из Днепра, чтобы снизить цены на продукты.