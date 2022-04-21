Украина уничтожит Крымский мост, как только появится такая возможность, - Данилов (видео)

Ныне мост, соединяющий оккупированный Крым с Краснодарским краем, Россия использует для переброски подкреплений своей армии.

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Вооруженные силы Украины ударят по Крымскому мосту, который войска РФ используют как путь для обеспечения своей армии. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радио НВ.

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На вопрос ведущего, может ли Украина "рубануть" по Крымскому мосту, Алексей Данилов заявил, что как будет возможность, то это сделают.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", – подчеркнул Данилов.

Добавим, что мост через Керченский пролив РФ построила в 2018 году. Он соединил оккупированный полуостров Крым с Краснодарским краем. С 2019 года по нему открыли железнодорожные перевозки. Ныне через него перебрасывают российскую технику и обеспечивают подкрепление армии оккупанта.

Напомним, 10 февраля InformNapalm предупреждал, что РФ может подорвать Крымский мост, чтобы создать повод для вторжения в Украину.

20 апреля жителям оккупированного Крыма пообещали бесплатную воду из Днепра, чтобы снизить цены на продукты.