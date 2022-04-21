Україна знищить Кримський міст, як тільки з'явиться така нагода, — Данілов (відео)

Нині міст, що з'єднує окупований Крим із Краснодарським краєм, Росія використовує для перекидання підкріплень своєї армії.

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Збройні сили України вдарять по Кримському мосту, який війська РФ використовують як шлях для забезпечення своєї армії. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі радіо НВ.

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На питання ведучого, чи може Україна "рубонути" по Кримському мосту, Олексій Данілов заявив, що як буде можливість, то це зроблять.

"Дивіться, якби в нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", — наголосив Данілов.

Додамо, що міст через Керченську протоку РФ збудувала у 2018 році. Він поєднав окупований півострів Крим із Краснодарським краєм. Із 2019 року по ньому відкрили залізничні перевезення. Нині через нього перекидають російську техніку та забезпечують підкріплення армії окупанта.

Нагадаємо, 10 лютого, InformNapalm попереджав, що РФ може підірвати Кримський міст, щоб створити привід для вторгнення в Україну.

20 квітня мешканцям окупованого Криму пообіцяли безплатну воду з Дніпра, щоб знизити ціни на продукти.