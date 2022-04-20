Кримчанам пообіцяли безплатну воду з Дніпра, щоб зменшити ціни на продукти

До кінця року кримські фермери матимуть змогу використовувати воду з Північно-Кримського каналу без оплати. Так у Криму планують наростити виробництво сільгосппродукції та приборкати зростання цін.

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Фермери зможуть до кінця року безплатно користуватися водою з Північно-Кримського каналу, повідомив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов. На думку чиновників, це позитивно позначиться на розвитку сільськогосподарської галузі.

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"Із метою підтримки кримських аграріїв вода для поливу з Північно-Кримського каналу до кінця поточного року надаватиметься без оплати. Це слугуватиме розвитку сільського господарства та допоможе стабілізувати ціни на продовольчі товари", — сказав Аксьонов.

У "Мінсільгоспі Криму" заявили, що запуск каналу дасть імпульс розвитку АПК, пише "Інтерфакс". Вода з Дніпра дозволить відродити посіви вологозалежних культур, збільшити виробництво овочів, розвивати рибогосподарську, тваринницьку та харчову промисловість. Чиновники кажуть, що кримські фермери планують у 2022 році засіяти рисом 800 га землі та за 2-3 роки повернутися до обсягів посівів на рівні 2013 року.

Нагадаємо, у 2014 році українська влада прийняла рішення збудувати дамбу, що перекриває Північно-Кримський канал у районі Каланчака, на кордоні між Україною та Кримом. Через це постачання води з Дніпра до Криму по каналу скоротилося приблизно втричі. 2015 року почали будувати нову греблю, повністю зупинивши потік води на півострів.

Першого дня широкомасштабного російського вторгнення, 24 лютого, росіяни захопили Каховську гідроелектростанцію та дісталися дамби. 26 лютого окупанти підірвали її, і вода ринула в канал.

У російських ЗМІ відразу з'явилися повідомлення про те, як прихід на півострів дніпровської води незабаром вирішить одну з головних проблем Криму — водний дефіцит. Пропагандисти встигли пообіцяти, що до середини березня водою заповняться всі 400 км Північно-Кримського каналу, якраз до початку поливного сезону. Проте українські експерти вважають, що росіяни дуже поспішили святкувати перемогу. "Лише захопивши канал, вони не можуть бути впевнені, що вода піде в Крим тоді, коли вони цього хочуть", — заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.