Війна у Херсоні: бої за Антонівський міст та прорив оборони (відео)

Українські військові намагалися втримати переправу через Дніпро, яка веде до міста, проте окупанти захопили її ціною великих втрат, повідомила Херсонська ОДА.

Війна в Херсоні 25 лютого призвела до того, що російські війська перетнули Антонівський міст і прорвали оборону міста. Фокус зібрав найважливішу інформацію про події у регіоні.

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Війна у Херсоні та області

У зведенні станом на 10 годину пресслужба Генерального штабу ЗСУ написала у Facebook, що російські війська вийшли на кордон Херсон — Нова Каховка — Каховка, щоб утримати утримання дамбу Північнокримського каналу та подати воду на територію тимчасово окупованого Криму. Приблизно о 14 годині голова Херсонської обласної адміністрації на своїй сторінці прозвітував про ситуацію в регіоні:

"Наразі ситуація в області залишається напруженою. Генічеськ залишається повністю під контролем ворога, активних бойових дій там немає. Проходить переміщення великої кількості ворожої техніки через прилеглі до Генічеської території. У Скадовську ворожі війська відсутні, хоча на території району велика кількість техніки".

[ + – ] Рубіж Херсон — Нова Каховка — Каховка Фото: Скриншот

Близько 15 години голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму відеозвіті заявив, що російські війська прорвалися до Миколаєва з боку Херсона:

"Наші окопуються в потрібних місцях. Сприйматимуть бій. Є деякі загрози, щоб не було паніки, сьогодні п'ятниця, я з ОДА відпустив раніше своїх рядових співробітників".

[ + – ] Шилова Балка на карті Фото: Скриншот

У Телеграм-каналі "Війна Історія Зброя" опублікували відео від очевидців, які зняли російських військових та бронетранспортери біля Шилової Балки у Бериславському районі, де знаходиться розвилка на Херсон та Берислав, неподалік також розташована Каховська ГЕС.

Телеграм-канал агенції "УНІАН" опублікував відео, на якому російські військові обстріляли цивільні автомобілі на трасі під Херсоном. На дорозі помітили ЗРК "Оса", що горить, без розпізнавальних знаків.

Місцеві жителі також стверджують, що 25 лютого Херсон опинився під обстрілом. Зокрема, YouTube-канал "Херсон Плюс" розмістив ролик від мешканця селища Антонівка та зазначив, що місто атакували із системи залпового вогню "Град".

Інший користувач, Михайло Коломоєць, показав наслідки "бомбування" на під'їздах до Херсона. На кадрах пошкоджена заправка з газовим балоном, що горить, і військова техніка, включаючи підбитий танк.

Бої за Антонівський міст та прорив оборони Херсона

Мер Херсона Ігор Колихаєв зранку 25 лютого написав у Facebook, що вночі пройшли тяжкі бої за Антонівський міст — єдину переправу через Дніпро у місті. За його словами, на той момент українським військовим вдалося зберегти контроль за критично важливим об'єктом.

Близько 10-ї години ранку ексспікер України в ТКГ Олексій Арестович під час брифінгу заявив наступне:

"Херсон: російські війська намагаються знайти шлях переправки через Дніпро, після того було знищено Андріївський міст (швидше за все, йдеться про Антонівський міст, — ред.). Наші утримують ситуацію на правому березі, прориву немає".

[ + – ] Антонівський міст на карті Фото: Скриншот

Приблизно о 16:40 пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації передала у Facebook слова голови регіону Геннадія Лагути про те, що після відчайдушних боїв українська армія втратила контроль над Антонівським мостом.

"Ворог зі значними зусиллями та втратами прорвав оборону міста", — наголошується в повідомленні. На своїй сторінці у Facebook Геннадій Лагута також написав, що ворожа техніка прибула з боку Олешок, а сам Антонівський міст місцями пошкоджено.

Користувач TikTok Andrii Boiko_93 опублікував відеоролик з великою кількістю пошкодженої техніки ЗСУ в Олешках.

Північно-Кримський канал

Прорвавшись у Херсонську область, росіяни змогли дістатися дамби на Північно-Кримському каналі, яка перекриває подачу питної води до Криму. "Глава" півострова Сергій Аксьонов заявив у своєму Телеграм-каналі, що окупанти планують ліквідувати греблю, а перед пуском води окупанти мають намір розчистити русло.

"Є проблеми, вирішення яких займе певний час. Частина русла каналу на території України заросла лісом. Роботи з розчищення триватимуть близько двох тижнів", — заявив він.

[ + – ] Розташування греблі на Північно-Кримському каналі Фото: Скриншот

Раніше Фокус повідомляв про ситуацію в Мелітополі Запорізької області, де точаться вуличні бої з окупантами. Як показали місцеві жителі, під час обстрілів снаряди пошкодили житлові будинки, а містяни масово ховаються в укриттях. Крім того, з'явилися кадри танка Т-64, що ймовірно належав ЗСУ.