У Мелітополі гримлять вуличні бої: снаряди руйнують житлові будинки, люди ховаються у сховищах (відео)

Військові ведуть вогонь зі стрілецької зброї та артилерії. Місцеві жителі стверджують, що серед міста, ймовірно, підбили український танк.

Війна у Мелітополі 25 лютого обернулася вуличними боями українських військових із російськими окупантами. Про ситуацію станом на 13:50 розповів голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух, передає офіційний сайт.

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Війна в Мелітополі: вуличні бої та згорілий танк

За словами Олександра Старуха, ЗСУ та російські війська ведуть локальні вуличні бої за стратегічні об'єкти у Мелітополі. Під час битв снаряди потрапляють у житлові будинки, загиблих серед мирного населення немає, проте чоловіка та дитину придавило уламками будівлі. Військова техніка росіян проїхала та пролетіла в Якимівській громаді Мелітопольського району.

Інформацію на своїй сторінці у Facebook підтвердив голова Мелітопольської районної державної адміністрації Ігор Судаков:

"Дуже напружений ранок для нашого міста. Ворог намагається захопити або зруйнувати адміністративні будівлі м. Мелітополь та їхні силові структури. Ви у своїх будинках чуєте постріли та вибухи — йдуть вуличні бої. У місті відкриті всі бомбосховища та прості укриття".

У Телеграм-каналі "Військовий інформатор", що ймовірно афілійований з Міноборони РФ, повідомили, що російські військові підбили танк Т-64БВ ЗСУ. Очевидці поділилися в соціальних мережах відео бойової техніки на вулиці Ломоносова, однак не змогли визначити, кому саме вона належить. Один із містян звернувся до журналістів місцевого видання "РІА-Мелітополь" і заявив, що підбили танк ЗСУ.

[ + – ] Танк горить у Мелітополі Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Один із місцевих жителів зняв на відео момент пострілу по танку. Чоловік їхав вулицею Ломоносова та звернув увагу, що військові заправляли бойову машину. Як тільки він проминув групу, вдалині з'явився спалах і прогримів постріл, а незабаром ще один.

Наслідки стрілянини не видно через дерева, проте в YouTube з'явився інший ролик з танком, що вже горить. Молодий чоловік, який зняв події, заявив: "танк спалахнув наш".

Як повідомив мелітопольський портал "Наше місто плюс", бої у місті велися як за допомогою стрілецької зброї, так і артилерії. Внаслідок цього постраждали приватні будинки в районі вулиці Піщанської. YouTube-канал "Суспільне Запоріжжя" опублікував відеозапис від очевидця, за словами якого російські військові обстріляли будівлю СБУ.

"РІА-Мелітополь" стверджує, що до міста з боку Криму рухається колона військової техніки.

Населення Мелітополя в умовах боїв

Пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області повідомила у Facebook, що 25 лютого під обстрілом опинився житловий будинок на Олега Кошового, у підвалі якого сховалися люди. В результаті 12-річна дівчинка та її 46-річний батько отримали травми та опинилися під завалом. Рятувальники деблокували їх з-під уламків і надали медичну допомогу.

[ + – ] Будинок у Мелітополі, в який потрапив снаряд Фото: ГСЧС

За інформацією "РІА-Мелітополь", мешканці міста ховаються від обстрілів у підвалах та інших сховищах цілими сім'ями, включаючи дітей. Там обладнані лавки, містяни сплять на них і використовують як столи. Багато хто ховається у підвалах приватних будинків, деякі залишаються у будинках.

Як повідомили Фокусу жителі Мелітополя, близько 10 години ранку в місті почалися перебої з електрикою, деякі годинами сиділи без світла. Крім того, не працює зв'язок мобільного оператора "Київстар".

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