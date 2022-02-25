В Мелитополе гремят уличные бои: снаряды рушат жилые дома, люди прячутся в убежищах (видео)

Военные ведут огонь из стрелкового оружия и артиллерии. Местные жители утверждают, что посреди города предположительно подбили украинский танк.

Война в Мелитополе 25 февраля обернулась уличными боями украинских военных с российскими оккупантами. О ситуации по состоянию 13:50 рассказал глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух, передает официальный сайт.

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Война в Мелитополе: уличные бои и сгоревший танк

По словам Александра Старуха, ВСУ и российские войска ведут локальные уличные бои за стратегические объекты в Мелитополе. В ходе сражений снаряды попадают в жилые дома, погибших среди мирного населения нет, однако мужчину и ребенка придавило обломками здания. Военная техника россиян проехала и пролетела в Акимовской общине Мелитопольского района.

Информацию на своей странице в Facebook подтвердил глава Мелитопольской районной государственной администрации Игорь Судаков:

"Очень напряженное утро для нашего города. Враг пытается захватить или разрушить административные здания г. Мелитополь и их силовые структуры. Вы в своих домах слышите выстрелы и взрывы – идут уличные бои. В городе открыты все бомбоубежища и простые укрытия".

В Телеграм-канале "Военный осведомитель", вероятно аффилированным с Минобороны РФ, сообщили, что российские военные подбили танк Т-64БВ ВСУ. Очевидцы поделились в социальных сетях видео горящей боевой техники на улице Ломоносова, однако не смогли определить, кому именно она принадлежит. Один из горожан обратился к журналистам местного издания "РИА-Мелитополь" и заявил, что подбили танк ВСУ.

[ + – ] Танк горит в Мелитополе Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Один из местных жителей снял на видео момент выстрела по танку. Мужчина ехал по улице Ломоносова и обратил внимание, что военные заправляли боевую машину. Как только он миновал группу, вдалеке показалась вспышка и прогремел выстрел, а вскоре еще один.

Последствия стрельбы не видно из-за деревьев, однако в YouTube появился другой ролик с уже горящим танком. Молодой человек, снявший события, заявил: "танк загорелся наш".

Как сообщил мелитопольский портал "Наш город плюс", бои в городе велись как при помощи стрелкового оружия, так и артиллерии. В результате пострадали частные дома в районе улицы Песчанской. YouTube-канал "Суспільне Запоріжжя" опубликовал видеозапись от очевидца, по словам которого российские военные обстреляли здание СБУ.

"РИА-Мелитополь" утверждает, что к городу со стороны Крыма движется колонна военной техники.

Население Мелитополя в условиях боев

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области сообщила в Facebook, что 25 февраля под обстрелом оказался жилой дом на Олега Кошевого, в подвале которого укрылись люди. В результате 12-летняя девочка и ее 46-летний отец получили травмы и оказались под завалом. Спасатели деблокировали их из под обломков и оказали медицинскую помощь.

[ + – ] Дом в Мелитополе, в который попал снаряд Фото: ГСЧС

По информации "РИА-Мелитополь", жители города прячутся от обстрелов в подвалах и других убежищах целыми семьями, включая детей. Там оборудованы лавки, горожане спят на них и используют в качестве столов. Многие укрываются в подвалах частных домов, некоторые остаются в зданиях.

Как сообщили Фокусу жители Мелитополя, около 10 часов утра в городе начались перебои с электричеством, некоторые часами сидели без света. Кроме того, не работает связь мобильного оператора "Киевстар".

Ранее писали, что украинские воины выбили российские войска из Сум. Подразделение Территориальной обороны оказало решительный отбор при помощи стрелкового оружия и "коктейлей Молотова".