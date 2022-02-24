Российские войска выбиты из Сум - замминистра обороны Маляр

Территориальная оборона нанесла поражение российским вражеским войскам. В Минобороны призывают к объединению украинцев.

24 февраля в Сумской области подразделение Территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям российских войск из стрелкового оружия. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага – одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага – это невосполнимые потери противника. Каждый минус врага – наш плюс", — написала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

24 февраля российские войска напали на территорию Украины. Согласно указу президента Зеленского, на базе ОГА будут созданы военные администрации. Украина отстаивает свои границы: под Черниговом взвод российский разведчиков сдался в плен, а город Счастье — под полным контролем Украины.