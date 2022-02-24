На базе ОГА будут созданы военные администрации, — указ Зеленского

В настоящее время одна из важнейших задач — закрыть небо над Украиной и пресечь финансовые потоки в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в зданиях облгосадминистраций появятся военные администраций. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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По его словам, в настоящее время одна из важнейших задач — закрыть небо над Украиной и пресечь финансовые потоки в Россию. Работы в этом направлении уже ведутся.

"Сопротивление будет нарастать, все необходимые логистические решения будут приняты", — объяснил Подоляк.

Горячие линии контакт-центра КМУ будут помогать перемещению людей. В Минфине сообщили, что вскоре появится контакт-центр, который будет координировать действия и помогать людям выбираться из опасных районов.

"Горячие линий" правительственного контакт-центра 15-45, 15-39, 15-47 решено в срочном порядке переориентировать, чтобы помогать людям перемещаться и выходить из районов, где ведутся боевые действия, и обеспечивать жизненные потребности перемещенных лиц.

Напомним, что Украина сможет обойтись без блэкаутов, поскольку тестовое подключение украинских энергосистем к ЕС могут продлить в связи с текущим положением с безопасностью в стране.

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко объяснил, что тестирование энергосистемы Украины в изолированном режиме произошло как раз вовремя.