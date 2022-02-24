На базі ОДА створять військові адміністрації, — указ Зеленського

Нині одне з найважливіших завдань — закрити небо над Україною і припинити фінансові потоки в Росію.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким у будинках облдержадміністрацій з'являться військові адміністрації. Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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За його словами, наразі одне з найважливіших завдань — закрити небо над Україною і припинити фінансові потоки до Росії. Роботи у цьому напрямі вже ведуться.

"Опір наростатиме, усі необхідні логістичні рішення будуть ухвалені", — пояснив Подоляк.

Гарячі лінії контакт-центру КМУ допомагатимуть переміщенню людей. У Мінфіні повідомили, що незабаром з'явиться контакт-центр, який координуватиме дії та допомагатиме людям вибиратися з небезпечних районів.

"Гарячі ліній" урядового контакт-центру 15-45, 15-39, 15-47 вирішено терміново переорієнтувати, щоб допомагати людям переміщатися і виходити з районів, де ведуться бойові дії, та забезпечувати життєві потреби переміщених осіб.

Нагадаємо, що Україна зможе обійтися без блекаутів, оскільки тестове підключення українських енергосистем до ЄС можуть продовжити у зв'язку із поточним становищем із безпекою в країні.

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, що тестування енергосистеми України в ізольованому режимі відбулося якраз вчасно.