Без блекаутів: експерт прокоментував роботу української енергосистеми

Фахівець розповів Фокусу, що тестове підключення до ЄС можуть продовжити, враховуючи безпекову ситуацію.

Тестування енергосистеми України в ізольованому режимі відбувається дуже вчасно. Про це директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко розповів Фокусу.

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"Зараз українська енергосистема працює у синхронному режимі із Євросоюзом. Ми повністю від'єднані від об'єднаної системи Росії, Білорусі та Казахстану. Усе поки що гаразд, підтримується частота 50 Гц. Я думаю, дуже добре, що ми підготувалися до цього — за цих умов це є дуже вчасно", — сказав Омельченко.

Він припускає, що тестове підключення до ЄС можуть продовжити з огляду на ситуацію з безпекою.

"Можливо, Європейський Союз піде нам назустріч, і ми зможемо тримати цю систему в синхронізованому режимі з ЄС протягом усієї цієї агресії, доки вона не завершиться", — зазначив експерт.

Експерт упевнений, що українська енергосистема може витримати роботу і в повністю самостійному режимі, без підключення до Росії, Білорусі, або Європейського Союзу.

Омельченко загалом розкритикував імпорт електроенергії з Білорусі: "Я вважаю, що електроенергія з Білорусі взагалі не потрібна Україні. Такі поставки, по-перше, були не потрібні, а по-друге, були шкідливими, тому що в нас було достатньо незадіяних потужностей. Ми чомусь забирали гроші у своїх енергетиків, своїх атомних станцій та тепловиків — і віддавали Білорусі".

Нагадаємо, наприкінці лютого Україна планувала на 72 години відключитись від енергетичної системи Росії та Білорусі, це необхідно, щоб підключитися до західноєвропейської енергосистеми. Повна синхронізація української енергосистеми із європейською мережею передачі електроенергії ENTSO-E запланована на 2023 рік.